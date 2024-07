O noivo chegou bêbado ao seu casamento e a gravação se tornou viral nas redes sociais

Um casamento que certamente será lembrado, um noivo chegou claramente embriagado em seu casamento e roubou mais olhares do que a noiva. O fato ocorreu no último fim de semana, na cidade de Puebla, no México.

ANÚNCIO

O evento religioso quebrou tradição e, embora a noiva tenha feito um evidente esforço para disfarçar a embriaguez de seu agora esposo, os gestos e os tropeços falaram por si só, o fato foi registrado nas redes sociais e viralizado por vários meios de comunicação do país de origem, que relataram o momento peculiar e desconfortável.

O noivo bêbado e o crucifixo passando de mão em mão, dando socos na mãe e a noiva 👰 quase chorando 😅 ai não... Pérolas da internet pic.twitter.com/kv1MHEJ9vR — CLAUDIA é CLAUDIA (@panaclo) 18 de julho de 2024

De acordo com os comentários nas redes sociais, o noivo se chamava Lalo e, apesar de seu comportamento não ter sido o mais adequado para a ocasião, a cerimônia ocorreu até o final, demonstrando o poder do amor mesmo antes de dizer “sim”.

Além disso, de acordo com um irmão da noiva, que falou anonimamente com o meio Infobae, 'Lalo' teria tido uma festa prévia que não soube como terminar e que se estendeu por toda a semana, sendo "bastante celebrada".

“Assim começou o dia do casamento. Nunca pensamos que iríamos viralizar; começamos a arrumar os carros para o casamento”, indicou.

“O noivo, que é o Lalo, tinha vários compromissos com os compadres do casamento. Cada vez que visitava um compadre, tinha que beber para aceitar o compromisso e assim passou toda a semana bebendo”, acrescentou.

E se a prévia não fosse suficiente, o fato é que, de acordo com a testemunha, a despedida de solteiro se estendeu até poucas horas antes do evento principal, o que explica o estado de Lalo.

Um casamento onde certamente não faltaram risadas. Até que a morte os separe.