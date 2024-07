Primos realizam casamento quíntuplo e mobilizam cidade de 7 mil habitantes

No último sábado (20), a pequena cidade de Nuporanga, no interior de São Paulo, com cerca de 7.300 habitantes, parou para um evento incomum: um casamento quíntuplo envolvendo cinco casais de primos. A celebração reuniu mil convidados e 112 padrinhos e madrinhas, exigindo uma preparação meticulosa e o apoio da prefeitura para acomodar todos os participantes.

Uma festa em família

Os noivos, todos da família Bianchini, decidiram oficializar suas uniões em uma cerimônia conjunta. Laína e Sabrina, irmãs, casaram-se com João e Marlon, respectivamente. Mayara e Marcel, irmãos, casaram-se com Johnny e Fernanda. Gabriel completou o quinteto ao se casar com Ana Clara. Cada casal trouxe uma história de amor única, algumas começando na adolescência e outras em eventos casuais.

Foto: Paulo Ferreira

A ideia do casamento coletivo surgiu durante um almoço de família, motivada pela forte tradição religiosa dos Bianchini. “Somos uma família muito unida e religiosa. Queríamos compartilhar este momento especial juntos,” explicou Laína. A cerimônia foi realizada na Igreja Santa Luzia, que está em construção, pois a Igreja Matriz não comportava o grande número de convidados.

Planejamento e desafios

Planejar um casamento para cinco casais simultaneamente não foi tarefa fácil. A preparação levou um ano e meio e envolveu inúmeras reuniões para garantir que todos os detalhes fossem acertados. “Tivemos o apoio de cerimonialistas tanto para a festa quanto para a igreja, e sempre fizemos votações para decidir qualquer discordância,” contou Laína.

Apesar das preocupações iniciais, o padre Fabiano Eduardo da Silva aceitou o desafio com entusiasmo. “Minha maior preocupação era onde acomodar todas essas pessoas, mas conseguimos ajustar tudo,” disse ele. A celebração foi marcada pela emoção e pelo respeito aos desejos individuais de cada casal, com entradas personalizadas e votos específicos.

Impacto na comunidade

O evento não só celebrou o amor e a união dos primos Bianchini, mas também movimentou a cidade de Nuporanga. A presença de mil convidados, um sétimo da população local, trouxe vida e alegria à comunidade. A festa foi realizada no Salão de Festas Municipal, onde todos puderam celebrar até tarde da noite.

Este casamento quíntuplo é um exemplo de como tradições familiares e amor podem unir pessoas de uma forma única e memorável. A família Bianchini agora tem histórias e momentos inesquecíveis para compartilhar por gerações.

Fonte: G1