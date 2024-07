Imagens raras publicadas pela Survival International revela o grupo da numerosa tribo Mashco Piro, da Amazônia peruana na fronteira com o Brasil, perto da madeireira Canales Tahuamanu, que contam com uma licença de extração certificada pelo Conselho de Manejo Florestal (FSC).

ANÚNCIO

No entanto, os registros de integrantes da tribo passeando pelas margens do Rio Las Piedras, no Peru, causaram um grande receio por parte da Survival International. Segundo a ONG, os indígenas se encontram perigosamente perto de operações de extração de madeira.

Ainda de acordo com eles, a destruição da floresta causada pela exploração das indústrias é um dos motivos da reunião da tribo em busca de comida.

Os registros foram feitos a apenas alguns quilômetros de distância de concessões de madeira. Ativistas têm lutado para que as imagens sirvam para revogar as licenças de exploração de madeira urgentemente sob a ótica de que as terras pertencem aos povos indígenas.

Ocupação das terras

50 pessoas da tribo foram vistas na vila Yine de Monte Salvado e, conforme a ONG, 17 foram avistadas próximas da vilda de Puerto Rico. Diversas empresas detêm a concessão de madeira em terras que alegam ser dos Mascho Piro.

Alfredo Vargas Pio, presidente da organização indígena local FENAMAD, disse: “Esta é uma evidência irrefutável de que muitos Mashco Piro vivem nesta área, que o governo não só falhou em proteger, mas na verdade vendeu para empresas madeireiras. Os trabalhadores madeireiros podem trazer novas doenças que acabariam com os Mashco Piro, e também há um risco de violência de ambos os lados, então é muito importante que os direitos territoriais dos Mashco Piro sejam reconhecidos e protegidos por lei.”

Verdade perigosa sobre imagens raras de tribo indígena isolada na Amazônia (Reprodução/Survival International)

Teresa Mayo, pesquisadora da Survival International, disse à BBC: “Vimos um grande número de Mascho Piro nas margens do rio e isso não é normal, então achamos que podem ser vários grupos se reunindo.”

ANÚNCIO

“Você só consegue ver homens ou meninos… e eram mais de 50 pessoas. Eles têm que tirar tudo da floresta e sabem como fazer isso, eles têm vasto conhecimento e geralmente são caçadores-coletores e precisam de uma grande porção de terra, uma grande área para sobreviver”, completa.

Leia mais:

A diretora da Survival International, Caroline Pearce, declarou: “Essas imagens incríveis mostram que um número muito grande de pessoas isoladas de Mashco Piro estão vivendo a apenas alguns quilômetros de onde os madeireiros estão prestes a começar as operações. De fato, uma empresa madeireira, Canales Tahuamanu, já está trabalhando dentro do território de Mashco Piro, ao qual os Mashco Piro deixaram claro que se opõem.”

“Este é um desastre humanitário em formação – é absolutamente vital que os madeireiros sejam expulsos, e que o território de Mashco Piro seja protegido adequadamente finalmente. O FSC deve cancelar sua certificação de Canales Tahuamanu imediatamente – não fazê-lo fará uma zombaria de todo o sistema de certificação.”

Em um depoimento, o FSC disse: “Em resposta às preocupações iniciais sobre a Maderera Canales Tahuamanu (MCT) operando em áreas vinculadas ao território de Mashco Piro, o FSC tomou medidas imediatas ao levantar esta questão com o órgão de certificação e a Assurance Services International (ASI) em 2022 e 2023. As conclusões das avaliações que eles realizaram confirmaram que a MCT tem uma concessão de exploração madeireira válida concedida por autoridades governamentais, que está em uma floresta de produção permanente.”

Assista: