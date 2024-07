A população mundial atingirá um pico e depois começará a diminuir

De acordo com dados do Banco Mundial, em 2023 a população mundial ultrapassou os 8 bilhões de habitantes, dos quais 57% vivem nos 10 países mais populosos: Índia (1,428 bilhão), China (1,410), Estados Unidos (334), Indonésia (277), Paquistão (240), Nigéria (223), Brasil (216), Bangladesh (172), Rússia (143) e México (128).

Dois desses países têm taxas de crescimento populacional negativas: Rússia (-0,28%) e China (-0,10%). No entanto, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, três quartos (155) dos países do mundo (204) terão taxas de fertilidade tão baixas até 2050 que não poderão manter o tamanho de sua população.

Não é algo que acontecerá da noite para o dia, nem se sabe a que ritmo ocorrerá, mas na Itália, já estão fechando salas de maternidade, na China estão surgindo cidades fantasmas, na Coreia do Sul há universidades que não encontram alunos suficientes, e no Japão as vendas de fraldas para adultos superam as de fraldas para bebês, para citar alguns exemplos de coisas que acontecerão com o declínio da população, conforme relatado pelo The New York Times.

Se houver menos nascimentos, haverá menos meninas que terão filhos quando crescerem. E se elas tiverem famílias menores do que seus pais tiveram, algo que já está acontecendo em dezenas de países, pode parecer que a diminuição está em queda livre.

"A Rússia atingiu o maior número de habitantes em 1993, com mais de 147 milhões de pessoas, e seu declínio populacional já dura mais de 30 anos. As taxas de crescimento populacional em outros países são positivas, mas em um ritmo menor, e em alguns anos sua população começará a diminuir. A Itália já está passando por isso, com uma taxa de crescimento de -0,30%, para dar um exemplo", comenta Mauricio Elías, Mestre em Economia pela Universidade de Essex, Inglaterra.

Na América Latina e no Caribe, a tendência é semelhante, as taxas de crescimento populacional têm diminuído ao longo do tempo, passando de 1,47% em 2000 para 0,74% em 2023. Os casos mais extremos são Cuba e Uruguai, onde as mortes já superam os nascimentos.

"O declínio da população traz consigo muitos desafios e áreas de oportunidade. Essa transição demográfica em nível global traz vários desafios em termos econômicos, ambientais e sociais", destaca Mauricio Elías.

Em termos econômicos, uma das principais preocupações recai sobre as finanças públicas, uma vez que uma população mais envelhecida requer maiores recursos econômicos para enfrentar pensões cada vez mais elevadas, assim como um aumento nos gastos com a saúde pública para atender aos idosos.

O envelhecimento populacional também implica em uma diminuição na produtividade do trabalho e perda de força de trabalho, o que incentivará ainda mais o uso de novas tecnologias, como a robotização de atividades rotineiras nos locais de trabalho e o aumento da utilização de inteligência artificial para reverter a mencionada perda de força de trabalho produtiva.

"Em termos ambientais, o declínio da população poderia ser um alívio para o planeta, já que reduziria o uso de combustíveis fósseis usados para produzir e transportar mercadorias e pessoas. Também haveria uma menor demanda por alimentos, entre outros efeitos, embora um verdadeiro impacto desse declínio esteja distante", conclui o especialista em análise econômica e financeira.

Em resumo, as avaliações precisas da fertilidade ou reprodução biológica atual e futura, incluindo tendências gerais e mudanças nas estruturas etárias da população em diferentes países e regiões, são essenciais para ajudar a planejar os profundos desafios sociais, econômicos, ambientais e geopolíticos que essas mudanças trarão consigo.

Dr. Frank Swiaczny, Pesquisador Sênior, Instituto Federal de População da Alemanha

1. Como podemos entender melhor o declínio da população?

— A diminuição da população é uma consequência da fecundidade abaixo do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher, em média, e segue a queda da fecundidade com um intervalo de tempo de algumas décadas. Uma vez que a fecundidade começa a diminuir, a diminuição da população e o envelhecimento são iminentes. As projeções populacionais requerem suposições sobre a fecundidade futura para calcular as tendências demográficas futuras e tais suposições geralmente são derivadas das tendências observadas de queda passada da fecundidade em países onde a queda da fecundidade ocorreu anteriormente.

Atualmente, para os casos de fecundidade, baseamo-nos em duas observações. Primeiro, uma vez que a fecundidade começa a diminuir, a queda continua abaixo dos níveis de reposição. Segundo, uma vez que os níveis abaixo da reposição são atingidos, é improvável que a fecundidade volte a aumentar acima do nível de reposição. Se essas observações estiverem corretas, como consequência, mais cedo ou mais tarde todos os países enfrentarão um excesso de mortes em relação aos nascimentos e, na ausência de avanços na migração, uma diminuição da população.

2. Você pode compartilhar aspectos positivos e negativos relacionados ao declínio populacional?

— Tanto a projeção de um crescimento descontrolado quanto a de uma diminuição da população se baseiam na suposição de uma continuação das tendências demográficas por muitas gerações. Em um período de tempo tão longo, as projeções se tornam cada vez mais incertas. Nesse sentido, devem ser tratadas como um cenário que descreve um dos muitos resultados futuros possíveis, e não como uma previsão.

As condições de fertilidade têm a mesma probabilidade de mudar no futuro como mudaram no passado. Ninguém foi capaz de prever a mudança de paradigma da fertilidade abaixo do nível de reposição antes que ocorresse nos países europeus na década de 1970. Os desafios atuais para o desenvolvimento sustentável são ameaças iminentes e merecem toda a nossa atenção.

3. É difícil imaginar todas as implicações relacionadas com a diminuição da população?

— Em muitos dos problemas causados pelo envelhecimento e pela diminuição da população, é sobretudo a velocidade da mudança que suscita preocupações sobre como adaptar-se às novas circunstâncias. O tamanho da população ou a taxa de dependência (o índice que expressa a proporção entre a população dependente e a ativa, da qual depende) em si não são motivo de tanta preocupação.

Os países de alta renda, por exemplo, tiveram fases de alto crescimento e aumento da riqueza em momentos em que suas populações eram muito menores do que hoje. O mesmo se aplica à taxa de dependência: com grandes coortes de jovens no passado, o investimento em educação e a criação de empregos e moradias eram um desafio, mas foram alcançados com sucesso em condições de altos níveis de dependência.

A ideia de que uma população menor contribuiria para a sustentabilidade porque menos pessoas demandariam menos recursos e teriam um menor impacto no meio ambiente é muito simplista. O que importa são os padrões de consumo e de produção, não o tamanho da população!

Uma criança que nasce hoje tem um impacto diferente se nasce em uma sociedade rica do que em uma sociedade pobre. Os 10% mais ricos são responsáveis por quase metade das emissões globais de carbono, enquanto metade mais pobre da população mundial é responsável por menos de 10% das emissões, de acordo com estimativas recentes.

4. Qual é a "hipótese fundamentada" sobre a velocidade do declínio populacional após o pico global?

As projeções populacionais são bastante precisas a curto prazo porque a maioria das pessoas que viverão em 2050, por exemplo, já nasceram. Sabemos quantos filhos terão e quanto tempo viverão, em média. A longo prazo, há mais incerteza, especialmente em relação à queda da fertilidade em países onde os níveis de fertilidade ainda são altos.

A ONU utiliza padrões de declínio de fertilidade observados no passado para derivar suposições sobre as tendências futuras. Os principais resultados das projeções populacionais anteriores foram, em geral, muito semelhantes às tendências reais. No entanto, também oferece variantes que levam em consideração a incerteza sobre as tendências futuras. O grau de incerteza aumenta com o tempo e é maior em países com alta fertilidade.

O declínio populacional após o pico começará lentamente e ganhará impulso com o tempo. A velocidade com que a população diminuirá no futuro dependerá do nível de fertilidade. Se a fertilidade permanecer ligeiramente abaixo do nível de reposição, levará um tempo para ganhar impulso. Se a fertilidade continuar diminuindo após o final do século, o declínio será mais rápido.

Frank Swiaczny foi Chefe de Análise e Tendências Populacionais na ONU de 2017 a 2020.