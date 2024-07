Recordista com o maior cabelo do mundo revela uso de cebola e ovo para manter a saúde dos fios

Aos 46 anos de idade, Smita Srivastava, de Uttar Pradesh, na Índia, mantém os cuidados rigosrosos com os cabelos desde os 14. Portadora das madeixas mais lingas do mundo, medindo cerca de 2,25 metros de comprimento, a indiana recebeu um recorde mundial do Guinness. Informações baseadas em relato do Daily Star.

De acordo com Smita, ela não corta seu cabelo. Para os cuidados, a mulher leva cerca de 45 minutos com a lavagem e o uso de três secadores. No entanto, utiliza de um pente simples para mantê-lo desembaraçado.

A mulher também revelou que evita xampus e condicionadores artificiais, fazendo uso de produtos naturais nos fios. Smita contou fazer uso de mistura de ervas com ingredientes como ovo, Aloe Vera e suco de cebola.

Falando no canal do Guinness World Records no YouTube , Smita disse:

“Eu amo muito meu cabelo. Eu costumava sonhar em ter um título de recorde mundial e Deus respondeu minhas preces. Eu quero que meu cabelo ganhe mais reconhecimento assim para que eu possa ganhar mais recordes”, revelou ela no canal do Guinness World Records, no YouTube.

Paixão pelos fios

Ao longo da entrevista, Smita revelou o motivo pelo qual é tão cuidadosa e vidrada em seus fios:

“Minha primeira inspiração é minha mãe e minhas irmãs – porque todos na minha família têm cabelos lindos. Minha outra inspiração é o cinema hindi dos anos 80. As atrizes daquela época tinham lindos cabelos longos, o que me inspirou a deixar meu próprio cabelo crescer”, contou.

“Na nossa sociedade, cabelos longos anunciam a beleza das mulheres. Espero continuar a deixar meu cabelo crescer enquanto eu puder. Nunca vou cortar meu cabelo e vou continuar a deixá-lo crescer. Minha família tem me apoiado o tempo todo”, continuou.

Perda de cabelos e conservação

De acordo com a recordista mundial, ela passou os últimos 20 anos guardando todos os seus fios caídos em sacos plásticos. Além disso, contou um episódio triste que a preocupou.

“Tenho uma coleção enorme. Um dia, tive uma grande perda de cabelo, mas a ideia de jogar meu cabelo fora me entristeceu. Comecei a chorar porque tinha perdido muito cabelo”, revelou.

Acompanhada de seu recorde mundial e paixão pelos fios, Smita compartilhou o desejo de inspirar as pessoas para que apreciem a beleza humana e sejam naturais.

Confira a entrevista: