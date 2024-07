Estas são as notas de 1 dólar que podem valer até 150 mil dólares. Você tem uma?

Sabia que podem pagar milhares de dólares por notas raras, incomuns ou especiais, em leilões ou através de compras diretas? Por exemplo, existem notas de 1 dólar que podem valer até 150 mil dólares. Quais exatamente? A seguir, o que você precisa saber para identificar esses exemplares. Talvez você tenha o ‘santo graal’ entre suas posses.

Qual é a nota de 1 dólar que pode valer milhares de dólares?

As notas de um dólar que podem valer até 150 mil dólares são as que foram impressas em 2014, pelo Bureau of Engraving and Printing dos Estados Unidos. Por engano, foram feitas duas impressões idênticas desses exemplares com números de série coincidentes, resultando em um total de 6,4 milhões desses exemplares.

Desta forma, um primeiro grupo foi distribuído em Nova York. O mesmo aconteceu com um segundo lote, mas chegou a Washington no ano seguinte. Apesar dos milhões de notas que circularam, até agora foram encontrados apenas nove pares desses exemplares duplicados nos EUA.

Estas são as características destas notas de 1 dólar

O primeiro passo é verificar se o número de série é de 2013 e se contém os números B00000001 e B00250000 ou B03200001 e B09600000. Além disso, os exemplares devem ter o selo ‘B’ do Federal Reserve e terminar com uma estrela. Também é necessário verificar os números da placa dianteira e traseira, assim como o número da posição da placa.

Assim você pode verificar o número de série

Se acredita ter um par destas notas, o próximo passo é verificar se o número de série corresponde aos que foram impressos em 2013. Para isso, você pode consultar o portal The Silver Picker.

Estima-se que os colecionadores estão dispostos a pagar entre 20 mil e 150 mil dólares pelos pares de notas de um dólar mencionados anteriormente. O preço varia de acordo com o estado dos itens e, é claro, o número de série.