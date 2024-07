Casal perdeu cerca de 20 mil reais ao enterrá-los no quintal: chuvas e geadas destruíram as notas

Uma família de Curicó, no Chile está desesperada, depois de terem enterrado no quintal de sua casa 3 milhões de pesos, cerca de 20 mil reais, mas infelizmente, devido ao sistema frontal que afetou a região, agora os perderam.

E claro, já que devido à chuva e às geadas, as notas ficaram destruídas, como mostraram ao T13.

Lorena Azúa e seu marido colocaram o dinheiro em uma bolsa e a enterraram no quintal. "O temporal chegou aqui, a água. Nunca imaginamos que chegaria onde estava. Esse foi o erro de enterrá-lo lá", explicou a mulher.

O casal indicou que enterraram o dinheiro, especificamente, no chão de um galpão que têm atrás de sua casa. Lá, fizeram um buraco e cobriram com madeira.

Segundo Azúa, enterrar dinheiro em casa é comum na região, pois "por costume, as pessoas antigas sempre guardaram o dinheiro assim, em caso de qualquer emergência, ter disponibilidade para poder fazer seus trâmites".

Podem recuperá-los?

A responsável pela Análise do Banco Central, Verónica Balbontín, conversou com o veículo citado e explicou que podem recuperar as notas que cumpram certas condições.

De acordo com o Banco Central, as notas desgastadas, com escritas ou desenhos, rasgadas ou com buracos, mantêm seu valor, desde que tenham mais de 50% de sua superfície em uma única peça.

“Primeiramente, gostaria de dizer que o dinheiro não está perdido. O Banco Central está comprometido em garantir que as pessoas mantenham o valor do seu dinheiro. As pessoas podem apresentar essas notas para troca após uma avaliação, uma análise feita pelo Banco Central, onde será determinado se o valor declarado e todo o conteúdo dessas notas apresentadas são válidos, e o banco irá trocar o valor que puder determinar”, explicou a autoridade do Banco Central.