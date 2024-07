Aos 78 anos, idosa realiza sonho de se formar em Direito na Paraíba

Francisca Maria, uma idosa de 78 anos, realizou seu sonho ao se formar em Direito no sertão da Paraíba. A aposentada, que mora na zona rural de Uiraúna, escreveu seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) à mão, tarefa que sua neta transcreveu para o computador. Francisca retornou à sala de aula após 45 anos, percorrendo diariamente mais de 100 quilômetros até a faculdade em Cajazeiras.

Uma jornada de perseverança

Estudando no quintal de casa enquanto cuidava das tarefas domésticas, Francisca conciliava seus estudos com suas responsabilidades. Ela relembra o período em que tinha que interromper o curso em 1979 por temer não conseguir pagar as taxas exigidas. Mesmo após tantos anos, seu desejo de se formar permaneceu, e ela conseguiu aprovação novamente no vestibular, enfrentando diversas dificuldades para alcançar seu objetivo.

Inicialmente, sua família não apoiava a ideia de ela retomar os estudos devido à longa distância e aos riscos envolvidos. Contudo, sua determinação acabou conquistando todos, e hoje ela é um orgulho para seus familiares, especialmente para sua filha Kilza Maria, que agora também planeja ingressar na faculdade.

Francisca Maria e o seu orientador do TCC, Paulino Junior — Foto: Beto Silva/TV Paraíba

Na faculdade, Francisca foi orientada pelo professor Paulo Júnior, que a descreveu como uma verdadeira inspiração. Ela escrevia suas páginas de TCC à mão e, semanalmente, as levava para correção. Em casa, sua neta Laisa Beatriz cuidava da digitação, sempre conferindo detalhes com a avó para garantir que tudo estivesse correto.

O tema escolhido por Francisca para seu TCC foi a permanência da pessoa idosa no ensino superior, um assunto que ela tratou com propriedade e paixão. Sua dedicação serviu de lição para todos à sua volta, tanto para colegas quanto para professores.

Ela não apenas conquistou seu diploma, mas também se tornou um símbolo de perseverança e determinação. Sua história de superação mostra que nunca é tarde para perseguir um sonho, inspirando muitos a não desistirem de seus objetivos.

