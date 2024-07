‘Os Simpsons’ previram o tumulto da final da Copa América

O mesmo estádio aparece no episódio

A final da Copa América entre Argentina e Colômbia foi manchada por um confronto entre as torcidas das duas seleções. Embora nunca visto em um evento esportivo nos Estados Unidos, parece que ‘Os Simpsons’ previram essa situação.

ANÚNCIO

Neste domingo, 14 de julho, centenas ou talvez milhares de torcedores decidiram invadir o Hard Rock Stadium, mesmo sem terem bilhete para o jogo.

Nas redes sociais, começaram a circular vídeos de como as pessoas superaram a segurança do edifício, assim como muitos escalavam por várias áreas para entrar no estádio.

O que aconteceu em ‘Os Simpsons’?

No episódio ‘Domingo, cruel domingo’ da décima temporada de ‘Os Simpsons’, Hommer e companhia vão para Miami para assistir ao Super Bowl, no mesmo estádio da final da Copa América.

No entanto, eles não são autorizados a entrar na propriedade por terem entradas falsas. Diante disso, Hommer ataca os guardas da entrada e entra com seus amigos, mas acabam sendo detidos e presos.

A cantora Dolly Parton aparece e os ajuda a sair da cela em que estão e, após uma série de situações, todo o grupo acaba no campo de jogo, para depois irem para o vestiário da equipe vencedora.