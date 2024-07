Vídeo: Turista brasileiro atacado com maçarico é salvo por dupla de nudistas nos EUA

Vídeo: Turista brasileiro é atacado com maçarico, mas é salvo por dupla de nudistas nos EUA

Um turista brasileiro que passeava em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos), foi atacado por um homem com um maçarico. Contudo, ele acabou salvo por uma dupla de nudistas que estavam no local. O episódio teria ocorrido no começo de julho.

Não, essa nota não saiu diretamente daqueles sonhos aleatórios que algumas pessoas costumam ter enquanto dormem.

A identidade da vítima não foi revela, mas de acordo com o relato da dupla de salvadores ‘peladões’ Pete Sferra e Lloyd Fishback ao site The San Francisco Standard, o homem é um brasileiro chamado Leo.

Confira o vídeo:

De acordo com o relato dos nudistas, eles caminhavam pela Castro Street quando se depararam com um “pirata maluco” querendo atacar o homem com o maçarico.

“Meu amigo Lloyd é um cara quieto e respeitoso. Mas ele não perdeu tempo e acertou o cara com um gancho de direita”, relatou Sferra.

Segundo Petros Fanourgiakis, dono de um restaurante próximo ao local do ataque, o suspeito ameaçava queimar o rosto do brasileiro com a ferramenta.

O ‘pirata’ acabou preso pela polícia após a ocorrência. Ele foi identificado como Zero Triball, de 38 anos, e permaneceu preso.

“Ele é um problema conhecido na vizinhança. Ele é errático e violento”, disse Terry Asten Bennett, presidente da Associação de Comerciantes da Castro Street.

[VÍDEO] Avó se torna viral no TikTok ao entrar no carro errado e fazer seu neto gargalhar

Risadas e ternura é o que um vídeo que se tornou viral no TikTok, onde uma mulher tentou entrar em um carro que não era o dela, causou. O vídeo acumulou quase 800 mil curtidas e cerca de cinco mil comentários, onde os usuários elogiaram a relação entre a avó e seu neto.

No vídeo compartilhado por @benjaminclemente6, vemos a sua avó tentando entrar num veículo que não era o seu, causando risos tanto nela quanto no motorista do carro errado.

O clipe, intitulado “Minha avó sendo minha avó”, mostra o momento em que a avó percebe o erro e, entre risos, troca palavras com o motorista antes de voltar para o carro correto.

O incidente gerou numerosos comentários, como “Não! É aqui, avó!”, ouve-se Benjamin dizer no vídeo. A espontaneidade e ternura da avó conquistaram corações na plataforma.