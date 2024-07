[VÍDEO] Avó se torna viral no TikTok ao entrar no carro errado e fazer seu neto gargalhar

Risadas e ternura é o que um vídeo que se tornou viral no TikTok, onde uma mulher tentou entrar em um carro que não era o dela, causou. O vídeo acumulou quase 800 mil curtidas e cerca de cinco mil comentários, onde os usuários elogiaram a relação entre a avó e seu neto.

No vídeo compartilhado por @benjaminclemente6, vemos a sua avó tentando entrar num veículo que não era o seu, causando risos tanto nela quanto no motorista do carro errado.

O clipe, intitulado "Minha avó sendo minha avó", mostra o momento em que a avó percebe o erro e, entre risos, troca palavras com o motorista antes de voltar para o carro correto.

Reações virais

O incidente gerou numerosos comentários, como "Não! É aqui, avó!", ouve-se Benjamin dizer no vídeo. A espontaneidade e ternura da avó conquistaram corações na plataforma.

"Voltava a abrir para conversar um pouco hahaha", "Hahaha ela cumprimentava o neto alegremente e entrava em outro carro", "Abrir de novo para conversar hahaha", "Ela o cumprimenta e procede a entrar em outro carro da mesma forma", "Meu Deus, não a conheço e já a amo", "Hahaha como ela o cumprimenta com a cabeça e depois abre a outra porta", "Cumprimentava confiante, abria a porta e sorria para ele hahaha", escreveram vários usuários.

Outro viral da semana

O TikTok está cheio de inúmeras histórias, mas esta foi declarada como uma das melhores pelos próprios usuários. Desta vez, quem roubou milhões de olhares foi uma mulher porto-riquenha, que entre graça e decepção contou o detalhe inusitado que descobriu sobre uma planta de sua casa.

Segundo mencionado pela usuária @mamitapr de dentro de sua casa, ela cuida da planta com todo o amor do mundo há quatro anos. Além de presentear, ela fala com a planta e até pede para que ela se mantenha bonita. “Fique bonita, você está linda e preciosa, você nunca fica seca e suas folhas não caem. Você é muito boa”, expressou.

“”Já se passaram quatro anos, quatro anos sem falhar, todos os dias regando aquela plantinha. Quatro anos!”, enfatizou a mulher, que se referiu a si mesma como “louca” por levar tanto tempo para perceber que a planta era de plástico.”