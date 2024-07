Negligência médica: jogador de futebol menor de idade fica tetraplégico após cirurgia

Yovani David é um jovem de apenas 14 anos, com aspirações interrompidas de se tornar jogador de futebol

Yovani David é um jovem de apenas 14 anos, com aspirações interrompidas de se tornar jogador de futebol devido a uma cirurgia rotineira no joelho que resultou em uma parada cardíaca e posterior osteoporose. Este jovem jogador de futebol tinha testes marcados em clubes de futebol como Mazatlán e Monterrey, com planos futuros de se tornar um jogador profissional na Liga MX. Desde os sete anos, como sua mãe afirmou, ele começou a jogar futebol e se destacou em sua curta idade.

Cirurgia no joelho deixa Yovani David tetraplégico

Josefina Suárez, mãe de Yovani, comunicou que o estado vegetativo após a operação foi causado por uma má atenção da equipe hospitalar. A família foi a uma clínica privada em Guadalajara, Jalisco, devido a uma lesão no joelho de seu filho, para que ele pudesse continuar com seus planos atuais no esporte.

No entanto, uma hora após o início da cirurgia, os médicos informaram aos pais sobre a súbita mudança na saúde do jovem e a necessidade de transferi-lo de ambulância para outro hospital.

A Comissão Estadual de Direitos Humanos de Jalisco (CEDHJ) assumiu o caso de Yovani David e as primeiras investigações demonstraram que o jovem recebeu uma dose de anestésico que causou uma parada cardíaca e danos graves em seu corpo em geral: "O menor foi estabilizado e transferido para o hospital civil de Guadalajara, onde posteriormente recebeu alta, mas com várias sequelas orgânicas e físicas (...) Foi comprovada a responsabilidade profissional médica atribuível à cirurgiã especialista em anestesiologia vinculada à unidade médica".

Como está atualmente Yovani David?

Depois do grave erro, a mãe de Yovani comunicou que seu filho agora é tetraplégico, tem osteoporose, com deterioração nos ossos e na fala. Yovani está na cama de sua casa sem nenhum movimento e sendo cuidado por sua mãe, que busca justiça no caso de seu filho.