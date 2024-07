Enfermeira chora ao ouvir as últimas palavras de seu paciente e viraliza no TikTok

O TikTok se tornou, em pouco tempo, um dos sites mais visitados em todo o mundo. A grande maioria dos usuários compartilha constantemente gravações que conseguem acumular, em pouco tempo, muitas reproduções. Entre todas as postagens e usuários do portal chinês, nas últimas horas, o perfil de Ale, uma enfermeira que costuma compartilhar como é sua vida profissional, começou a se popularizar.

Dentre as diferentes publicações que tem, nas últimas horas começou a viralizar o momento em que falou, pela última vez, com um de seus pacientes. Antes de mostrar o que foi dito, a especialista em saúde inseriu a seguinte mensagem: “cinco anos de carreira em enfermagem nunca te preparam para isso”.

"Enchiladas verdes; caso não tenha, umas vermelhas", foi o que o paciente disse quando questionado sobre o que iria comer ao sair do hospital. Além disso, o doente continuou revelando seus planos "porque mesmo que esteja sofrendo muito, estou me esforçando muito, tenho que ver minhas filhas todos os dias de novo. Tenho que correr todos os dias com meu cachorro, sabe? Eu corria todas as noites com meu cachorro, todos os dias.

Uma história que conectou com milhões de pessoas

Ale apoiou e recomendou que ele continuasse com a mesma vontade. O senhor respondeu que sim, que "com a ajuda de todas vocês" ele iria superar a doença para voltar à sua rotina que o fazia feliz. "Você não se preocupe, mas também se esforce", finalizou a enfermeira.

Até agora, a gravação dos eventos tem mais de dois milhões de visualizações no TikTok, onde se podem ler comentários como “Eu não poderia ser enfermeiro porque levaria as suas enchiladas para o senhor e seria provavelmente demitido”, “Um paciente começou a me contar que trabalhava na construção e todos os seus colegas o encorajavam e ele disse ‘vou me recuperar porque meus amigos estão me esperando para ajudá-los’” ou “Eu tive que atender uma senhora muito doente, sua família nunca foi visitá-la, no último dia antes de morrer ela me pediu para fazer uma oração, então segurei sua mão e orei. Ela partiu naquela mesma noite”.