Os dias nos quais você não deve enviar seu currículo ou se candidatar a um emprego

Se você está à procura de emprego, é importante que saiba certos aspectos tanto para a sua vida diária, quando ao se candidatar e na entrevista. Mas desta vez vamos contar a você quais são os dias em que NÃO se deve enviar o currículo e muito menos se candidatar a um trabalho se quiser que tudo corra bem.

ANÚNCIO

Atenção, embora não haja um dia específico garantido como o melhor para enviar seu currículo ou se candidatar a um emprego, os especialistas em recursos humanos recomendam que você faça esse processo - de preferência - às terças, quartas e quintas-feiras. Geralmente, são mais favoráveis do que as segundas ou sextas-feiras.

Por que enviar o currículo ou se candidatar terças, quartas e quintas-feiras

De acordo com a Inteligência Artificial (IA), uma vez que os recrutadores tenham superado a agitação da segunda-feira, a terça-feira é um bom momento para enviar seu currículo. Eles provavelmente estarão mais atentos às novas solicitações.

Enquanto quarta-feira continua sendo um dia relativamente tranquilo para os recrutadores.

Além disso, na quinta-feira, embora o volume de solicitações possa começar a aumentar no final da semana, ainda é um bom dia para se candidatar, pois os recrutadores ainda não estão completamente sobrecarregados com o trabalho da sexta-feira.

A melhor hora

Além do dia da semana, também é importante considerar a hora do dia em que você envia seu currículo. De acordo com alguns estudos, as melhores horas para enviar seu currículo são: entre 06:00 e 10:00 (horário local do recrutador). Isso ocorre porque os recrutadores costumam verificar seus e-mails de manhã, quando começam o dia de trabalho.

Os dias em que NÃO se deve enviar currículos

De forma geral, os especialistas recomendam evitar enviar seu currículo ou se candidatar a um emprego nos seguintes dias:

ANÚNCIO

Fins de semana

São os dias menos recomendados, pois a maioria dos escritórios estão fechados e os recrutadores não estarão verificando e-mails ou ofertas de emprego.

Embora algumas empresas possam ter funcionários trabalhando aos domingos, a taxa de resposta costuma ser muito baixa.

Feriados

A maioria dos escritórios estará fechada e a atividade laboral será mínima.

Dias anteriores ou posteriores a feriados também não são ideais, pois a atenção pode estar voltada para os preparativos ou para a recuperação pós-feriado, o que pode fazer com que o seu pedido passe despercebido.

Esqueça esses horários

Fora do horário de trabalho: é provável que os recrutadores não estejam verificando seus e-mails fora do horário habitual de trabalho.

Se você enviar sua solicitação muito cedo de manhã (antes das 08:00) ou muito tarde à noite (depois das 20:00), ela pode acabar chegando à caixa de entrada do recrutador quando ele estiver ocupado com outras tarefas ou prestes a sair do escritório.