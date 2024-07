Nadador percebe ser ‘gigante’ atrás dele e momento do susto é registrado

Um nadador mergulhava sob as águas rasas em uma praia na costa do golfo da Flórida, quando percebeu ser visitado por um ser gigante. Ele rapidamente tentou se afastar devido ao susto causado no calor da emoção. O relato é extraído do portal The Dodo.

O animal que apareceu de surpresa se tratava de um peixe-boi da Flórida.

Pesando cerca de 450 quilos e três metros de comprimento, os enormes peixes-bois da Flórida não costumam ser furtivos. No entanto, a quebra do padrão chamou a atenção para um registro e resultou em um baita susto.

Michael McCarthy, responsável por captar o surgimento do animal marítimo, voava com sua câmera de drone próximo à praia quando enxergou o peixe-boi dando uma saudação aos nadadores. As pessoas presentes nas águas mornas e rasas não esperavam a visita e ficaram chocados.

“Eu sabia que era provável que [o peixe-boi] encontrasse algumas pessoas, e esses encontros costumam ser divertidos”, disse McCarthy ao The Dodo.

O peixe-boi do registro passou perto de um homem que estava nadando na água. Até certo ponto, o animal passou despercebido. No entanto, a situação mudou posteriormente.

“Eu filmei muitos encontros com peixes-boi ao longo dos anos, e este é um dos meus favoritos”, disse McCarthy. “Não é nada incomum que as pessoas não os vejam.”

Assustado com a visita, o homem saiu rapidamente da água. No entanto, o peixe-boi não tinha nenhuma intenção de fazê-lo mal. Estava apenas movido pela curiosidade da presença dos banhistas em seu território.

O susto foi causado por se tratar de uma visita incomum, especialmente pelo tamanho do animal. Confira o registro das redes sociais: