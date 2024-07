Mulher foi sido assassinada e desmembrada por sua inquilina para não pagar o alugue, na Colômbia

Em 1 de fevereiro de 2024, em Medellín, Colômbia, foi descoberto o corpo sem vida de Marta Cecilia Puertas, uma idosa de 68 anos, dentro de sua casa. A principal suspeita do crime é uma inquilina que morava na casa há mais de 2 anos e, segundo a família da vítima, tudo aconteceu porque ela se recusou a pagar o aluguel. A mulher foi desmembrada e escondida em sacos de lixo na cozinha e em várias partes da casa.

De acordo com o Sétimo Dia, a suposta responsável pelo assassinato viveu na residência da vítima por mais de 2 anos.

Mulher teria morrido nas mãos de sua inquilina em Medellín

A descoberta do corpo de Marta Cecilia Puertas, de 68 anos, que vivia no bairro Belén com o marido e dois filhos, chocou os habitantes da cidade..

Para gerar renda extra, a casa era uma espécie de pensão, pois tinha vários quartos que compartilhavam banheiro, cozinha e pátio.

De acordo com Álvaro Bolívar, marido da vítima, Lilia Salcedo, uma das inquilinas foi a última pessoa a ver sua esposa com vida no dia de sua morte.

Bolívar revelou que seu filho foi quem encontrou a cena aterrorizante e alertou as autoridades. “Ela a amarrou com uma toalha, então a deixou imóvel e acredito que com a barra que dizem ter encontrado foi com a qual a golpeava na cabeça, pelas feridas que ela tinha”, revelou.

A versão conhecida do marido da vítima indica que Marta e a inquilina Lilia Salcedo eram muito amigas e que não eram conhecidos amigos ou familiares desta mulher enquanto ela viveu na casa.

Quando as autoridades entraram no quarto de Lilia Salcedo, encontraram “Os colchões e tudo estava manchado de sangue, tudo estava molhado, isso foi porque ela esfregou com a escova”, afirmou o marido da vítima.

Bolívar também afirmou que: “Ela era muito pontual com o aluguel e já no final estava há três meses sem pagar”, por isso essa é a principal hipótese do motivo do crime, que foi cometido para não pagar o aluguel.

A suspeita foi capturada e deixada à disposição da Procuradoria Geral da Nação, que está conduzindo um processo contra ela.