Homem considerado o mais obeso do mundo desafia expectativas e atinge 64 anos após perder 204 quilos; entenda

Paul Manson, que já foi considerado o homem mais obeso do mundo, surpreendeu a todos ao desafiar as expectativas médicas e alcançar a marca dos 64 anos de idade. No auge de seu peso, ele chegou a pesar 420 quilos e enfrentou prognósticos sombrios, com médicos afirmando que ele dificilmente viveria além dos 40 anos. No entanto, após perder 204 quilos através de uma cirurgia bariátrica, Paul continua lutando pela sua saúde e bem-estar.

Transformação e desafios

O homem ganhou notoriedade ao participar do documentário “The World’s Fattest Man”, que mostrou sua rotina alimentar extrema, consumindo cerca de 20 mil calorias por dia. Em 2010, ele se submeteu a uma cirurgia bariátrica e a procedimentos para remover o excesso de pele. Apesar desses esforços, Paul ainda enfrenta desafios significativos, permanecendo acamado e pesando aproximadamente 216 quilos. No entanto, ele está determinado a não voltar aos hábitos prejudiciais do passado.

Em 2014, ele ficou noivo de uma americana que conheceu nas redes sociais, mas o relacionamento não prosperou. Em 2021, Paul passou por uma fase difícil, sofrendo de depressão e adoecendo gravemente durante a pandemia de Covid-19, o que resultou em uma hospitalização de 18 meses. Durante esse período, seus rins pararam de funcionar, e ele necessitou de tratamento médico intensivo.

Hoje, Paul reside em um apartamento adaptado na Costa Sul do Reino Unido, onde recebe cuidados especializados. Ele se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas motorizada extra larga importada dos Estados Unidos e participa de atividades como jardinagem quando se sente bem.

Fonte: O Globo