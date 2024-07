Aos 90 anos, vovô se forma em Belas Artes e recebe aplausos de pé

Miguel Ángel Gallo, aos 90 anos, provou que nunca é tarde para perseguir sonhos ao obter seu diploma de licenciatura em Belas Artes. Conhecido como um renomado engenheiro industrial e acadêmico, ele decidiu embarcar em uma nova jornada acadêmica ao se matricular na Universidade de Barcelona em 2017. Sete anos depois, Miguel foi ovacionado de pé pelos colegas durante sua formatura, celebrando uma conquista que transcende a idade.

Uma jornada de dedicação e perseverança

Apesar de sua sólida carreira em engenharia, onde atuou como professor na IESE, uma prestigiada universidade de negócios na Espanha, Miguel sentia um desejo ardente de explorar o mundo das artes. Aos 82 anos, ele começou a pintar, mas rapidamente percebeu que precisava de orientação formal. Sem contar aos filhos, ele se inscreveu no curso de Belas Artes, enfrentando o desafio de aprender uma nova disciplina ao lado de estudantes bem mais jovens.

Foto: Reprodução/ La Vanguardia

Miguel chamou atenção na faculdade por sua abordagem meticulosa, preferindo fazer seus trabalhos manualmente e com o mínimo de tecnologia. Esse esforço constante foi recompensado, não apenas com seu diploma, mas também com a amizade e o respeito de seus colegas, incluindo Ana Fernández, que se tornou sua amiga próxima durante o curso.

Celebrando a conquista

A formatura de Miguel foi um evento emocionante. Quando seu nome foi anunciado, o salão da Universidade de Barcelona explodiu em aplausos, todos de pé para honrar sua determinação e espírito incansável. Ele recebeu seu diploma com lágrimas nos olhos, marcando o fim de uma longa jornada e o início de uma nova fase como artista.

Miguel não pretende parar por aí. Ele já planeja se inscrever em um doutorado em artes, onde espera usar suas vastas memórias como fonte de inspiração para seu trabalho artístico. Seu projeto de conclusão de curso, intitulado “Paisagem de uma Memória Pintada”, reflete sua habilidade de transformar experiências de vida em arte.

