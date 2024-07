Adolescente que disparou em seu irmão no Chile havia encontrado a arma na rua

Nesta segunda-feira, 8 de julho, um adolescente de 14 anos foi acusado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo após disparar acidentalmente em seu irmão de 8 anos em seu apartamento em Puente Alto, no Chile. De acordo com os detalhes revelados pela investigação, o adolescente encontrou a arma após um tiroteio entre gangues rivais e a levou para casa, onde ocorreu o incidente fatal enquanto ele estava sob os cuidados de uma vizinha.

O promotor Sergio Soto explicou que o menor confessou ter encontrado a arma na rua e levado para casa, onde, ao manuseá-la, acidentalmente disparou em seu irmão mais novo. Os pais, que não têm antecedentes criminais, estavam em um funeral em outro município chileno, Renca, no momento da tragédia. Inicialmente, pensou-se que o tiro tinha sido causado por uma bala perdida, mas a confissão do adolescente esclareceu a situação, de acordo com o que foi informado pelo Emol.

Detalhes da pesquisa

A Polícia de Investigações e o Ministério Público Metropolitano Sul do Chile realizaram uma investigação exaustiva para esclarecer os fatos. O subcomissário Diego Novoa, da Brigada de Homicídios, afirmou que foram realizadas análises no local do incidente e entrevistas com testemunhas, confirmando que o disparo ocorreu dentro da residência familiar.

A arma ainda não foi recuperada, pois o menor confessou tê-la jogado em um local público após o disparo. As autoridades estão trabalhando para localizar a arma e determinar sua procedência exata. O Ministério Público poderia solicitar a prorrogação da detenção do adolescente para obter mais informações e garantir a correta condução do caso.

A família do menor tem vivido em Puente Alto, nos últimos dois anos, depois de se mudar de Valparaíso, também no Chile. Os vizinhos descrevem a família como tranquila e trabalhadora, o que aumentou o choque na comunidade. Este incidente destacou os perigos associados à proliferação de armas de fogo em áreas residenciais e a necessidade de medidas mais rigorosas de controle de armas.