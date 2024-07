4 em cada 10 mulheres saem com o amante enquanto seu parceiro assiste à Copa América

Sem dúvida, a Copa América é um dos torneios mais aguardados pelos fãs de futebol na América Latina, então de acordo com a pesquisa da Gleeden, - a principal plataforma de encontros extraconjugais pensada por e para mulheres -, 60% das mulheres responderam que, se seus parceiros pedirem, ficarão com eles para assistir aos jogos e torcer por eles.

Há muitas maneiras para os homens demonstrarem que perderam o interesse em uma mulher e no relacionamento | (Pexels)

Por outro lado, 40% respondeu que planeja encontrar-se com seu amante enquanto seu parceiro assiste futebol com os amigos. Algumas desculpas que usarão serão que vão ao cinema (50%), que têm uma reunião de trabalho (25%) e/ou que vão sair para comer com as amigas (25%).

Neste sentido, cerca de 70% das mulheres mencionaram que às vezes se sentem ignoradas quando seus parceiros estão concentrados em torneios de futebol que duram vários dias, como a Copa América. Assim, a maioria acredita que seus parceiros nem percebem se estão em casa ou não; ou se sentem deslocadas porque seus parceiros preferem compartilhar esses momentos com os amigos. Talvez, isso seja uma razão para que mais mulheres se sintam encorajadas a procurar um amante que as satisfaça durante essas temporadas. E é que preferem ter uma aventura de vez em quando do que brigar com seus parceiros por causa de uma discussão de campo.

Até há pouco tempo, a maioria das mulheres não participava ativamente do mundo do futebol, mas as coisas mudaram. O prazer da bola não é mais exclusivamente masculino e milhares de mulheres ao redor do mundo jogam.

Problemas de casal Freepik

Um dos achados mais relevantes é que todas as entrevistadas responderam que nunca mudariam de time, mesmo que seu parceiro ou amante pedisse. Elas mencionaram que o amor à camisa vem em primeiro lugar. A esse respeito, disseram que preferem arriscar uma noite de paixão usando a camisa do time adversário.

Além disso, contraditoriamente ao que se pode acreditar, de acordo com a pesquisa da Gleeden, 71% das mulheres mencionaram que gostam de homens que assistem futebol, enquanto apenas 29% não se importam.

Arquivo - Torcedores vendo uma partida de futebol pela TV em um bar VODAFONE - Arquivo (VODAFONE/Europa Press)

*Pesquisa online realizada de 8 a 15 de junho com 15.653 usuárias do Gleeden.