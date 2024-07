Mãe proíbe a sogra de ver seu filho após ela criar um “apelido estranho” para o bebê

Uma mãe está tendo sérios problemas com sua sogra depois de dar à luz seu primeiro filho. Segundo uma publicação feita pelo The Mirror, ela decidiu desabafar depois que a mãe de seu marido passou a querer impor suas vontades sobre a criação do filho recém-nascido do casal.

Sem se identificar, a mãe conta que toda situação começou depois do nascimento do bebê, que atualmente tem 4 meses. Contando o caso no Reddit, ela revela que o primeiro sinal de que algo estava errado foi justamente a postura da sogra no momento do nascimento, fazendo um grande escândalo por não poder ver o neto assim que ele nasceu.

Na primeira visita as coisas ficaram ainda piores. Segundo o relato da mãe, além de afirmar que o bebê não se parece com os pais, a sogra também extrapolou diversos limites, se recusando até mesmo a lavar as mãos antes de pegar o bebê no colo e insistindo em beijar a criança mesmo sabendo que os pais não permitiam.

A mãe ainda revela que, em determinados momentos, a sogra tentou até mesmo deixar o bebê “sentado sozinho”, mesmo sabendo que ele não tem idade o bastante para fazer isso. Além de ter iniciado uma grande briga com o filho depois que ele chamou sua atenção sobre o comportamento apresentado.

Apelido “estranho”

Apesar de todas as questões comportamentais apresentadas pela sogra. A mãe da criança revela que o que mais a está incomodando é a forma como a mulher determinou que o bebê deverá chamá-la quando ficar mais velho.

“Honestamente, eu não ligo para o que ela tem a dizer. Ela apenas está acabando com as chances de passar tempo sozinha com o neto no futuro. Agora o que realmente me incomodou foi que ela afirmou que quer que o bebê a chame de ‘Marmie’, não de avó, vovó ou qualquer coisa do tipo”.

Para a mãe, a escolha da sogra é por conta da similaridade entre as pronúncias da palavra “marmie” e “mommy”. “Ela provavelmente achou que eu não perceberia isso, ou que não teria coragem de dizer o que penso”.

Para os usuários do Reddit, a postura da avó deixa bem claro que a decisão da mãe de evitar deixar o filho sozinho com ela é mais do que acertada.

“Porque toda avó precisa ter um ‘nome de vovó’ exclusivo? A melhor parte disso é quando os netos escolhem e não quando elas escolhem”, comentou uma pessoa.

“Ela escolheu propositalmente algo difícil de ser pronunciado pelo bebê! Vai acabar saindo algo bem diferente do esperado por ela e uma vez que o bebê comece a chamá-la de forma estranha ela não vai conseguir mudar”, finalizou outra.