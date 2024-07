Companheiro de corrida: Cachorro e tutora completam maratona juntos

O cachorro Brady tornou-se um verdadeiro pilar de apoio para sua tutora, Emily Fisher, ao cruzar a linha de chegada de uma maratona com ela. Emily, residente de Wyoming, Estados Unidos, encontrou no treinamento para a corrida uma forma de superar um divórcio recente. Juntos, ela e Brady treinaram arduamente para a maratona, desenvolvendo uma rotina de exercícios que incluía até sessões de alongamento em dupla.

Superação pessoal e parceria canina

Após um casamento desfeito, Emily decidiu que precisava de um novo desafio para seguir em frente. Ela encontrou na corrida uma maneira de se reerguer e começou a treinar para uma maratona com seu fiel companheiro, Brady. O cachorro participou de todas as sessões de treino, ajudando a tutora a manter a motivação. “Sem ele, eu provavelmente não teria conseguido”, comentou Emily ao portal The Dodo.

No entanto, por regras da competição, cães não são permitidos na corrida oficial. Mas isso não impediu Brady de dar seu apoio no grande dia. O irmão de sua tutora, Mike, trouxe o cachorro até a linha de chegada, preparando uma surpresa para a corredora.

O dia da maratona

Durante a maratona, Emily sentiu fortes dores na panturrilha, mas ao avistar Brady na reta final, ganhou uma nova energia. A alegria de ver seu amigo de quatro patas impulsionou-a até a linha de chegada, com a plateia também torcendo por Brady. “Ver a felicidade dele me deu um ânimo extra para terminar a prova”, disse Emily, emocionada.

Brady até recebeu uma medalha por sua participação simbólica. A conexão entre os dois foi evidente, e o cachorro parecia incansável mesmo após a corrida, ainda cheio de energia para brincar no parque.