Tragédia no set de televisão: convidado morreu durante as gravações

Comoção nas redes sociais após a morte de Leo Navas, um acrobata convidado para gravar um programa especial em ‘El Reventonazo de la Chola’, na TV do Peru. O canal emitiu um comunicado abordando alguns detalhes do trágico incidente, mas os seguidores ficaram com dúvidas.

No comunicado do canal lê-se: “Hoje, o Sr. Navas foi convidado para a gravação do programa ‘El Reventonazo de la Chola’, que foi filmado nos estúdios da América TV em Pachacamac. Após a sua atuação, dirigiu-se ao centro hospitalar para tratar de um arranhão na mão e depois foi almoçar com os seus colegas. Às 15:15, dirigiu-se ao banheiro, onde foi encontrado inconsciente dez minutos depois pelo pessoal das instalações.”

Comunicado del medio de comunicación

Navas era membro do 'Circo Caricato'. De acordo com o comunicado do canal, o médico de plantão foi imediatamente em seu auxílio e ficou com ele até a chegada da ambulância. Ele foi então levado para a Clínica Santa Marta del Sur, onde infelizmente faleceu.

Nas redes sociais, foram publicadas mensagens expressando solidariedade para os familiares e com dúvidas sobre sua morte repentina.

"São notícias tristes, isso precisa ser investigado a fundo, não vai morrer por um arranhão", "Quem atendeu no pronto-socorro deve saber o que aconteceu", são alguns dos comentários.

Até o momento, as causas de sua morte são desconhecidas.

“Algo estava acontecendo”

A apresentadora peruana, Magaly Medina, revelou que Navas, aparentemente, não pôde realizar sua atuação porque “estava descoordenado e disseram a ele para vir preparado na próxima vez (...) algo já estava acontecendo com ele, provavelmente no calor da gravação ninguém percebeu.”