Seis irmãs batem recorde de longevidade, somando juntas 570 anos

Seis irmãs idosas do Missouri, nos Estados Unidos, foram reconhecidas pelo Guinness World Records por sua impressionante longevidade combinada. Juntas, elas somam mais de 570 anos. A mais velha, Norma Jacob, tem 101 anos, e a mais nova, Elma Jennings, está com 88 anos. As outras irmãs são Lorene Kollmeyer, de 98 anos, Maxine Cole, de 97 anos, Doris Griffith, de 94 anos, e Margaret Norton, de 90 anos.

ANÚNCIO

Elas nasceram na família Overall, em Farmington, Missouri, e sempre mantiveram um relacionamento muito próximo. Em março de 2024, suas idades foram verificadas pelo Guinness World Records após uma análise criteriosa de mais de 100 documentos, incluindo certidões de nascimento, registros escolares e fotografias. A ideia de se candidatar ao recorde mundial partiu do sobrinho de Norma, Dean, que acreditava que elas poderiam ser elegíveis.

Maxine, uma das irmãs, afirmou que o que as manteve unidas e saudáveis ao longo dos anos foram os fortes valores familiares e a educação religiosa recebida na Primeira Igreja Batista de Farmington. Segundo ela, seus pais sempre enfatizaram a importância da regra de ouro – tratar os outros como gostaria de ser tratado – e a gentileza.

As irmãs sempre foram muito unidas e compartilharam muitas experiências juntas ao longo da vida, incluindo viagens a Washington, DC, e parques temáticos como o Silver Dollar City em Branson, Missouri. Maxine destaca a importância da educação recebida dos pais, que lhes ensinaram a amar e respeitar uns aos outros, princípios que elas seguem até hoje.

A conquista do recorde mundial foi recebida com muita alegria e gratidão por elas, que consideram isso um presente de Deus. Maxine expressou sua felicidade por fazer parte dessa conquista e destacou como todo o processo abriu um novo mundo para elas.

O fenômeno da longevidade desperta grande interesse científico. No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) está conduzindo uma pesquisa para entender os fatores genéticos e biológicos que contribuem para uma vida longa e saudável. O estudo, realizado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco (CEGH-CEL), busca voluntários com mais de 100 anos para aprofundar esse conhecimento.

Fonte: ABC7