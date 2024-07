Resgate incomum dos bombeiros: cinco jovens se perderam em um duto subterrâneo

Na tarde desta quinta-feira, ocorreu um resgate peculiar realizado pelos bombeiros, que tiveram que localizar e retirar de um duto subterrâneo um grupo de jovens que entraram no local no Chile e, depois de mais de três horas andando, se perderam. Felizmente, eles estão em boas condições de saúde.

Este duto comunica grande parte da Região Metropolitana, e é por isso que, devido à escuridão e à sua imensidão, os rapazes entre 15 e 18 anos se perderam.

Os bombeiros afirmaram ao 24 Horas, que “mantivemos contato via WhatsApp com as vítimas presas. Eles entraram na comuna de San Joaquín, em Franklin, e lá estiveram caminhando pelos túneis por três ou quatro horas”.

De acordo com o testemunho deste par de amigos, eles já haviam entrado uma vez nos dutos.

A versão dos jovens perdidos

"Uma vez entramos, mas não conseguimos entrar mais porque estava cheio de água e hoje dissemos 'ok, vamos entrar para passar o tempo, porque depois temos que ir para outro lugar' e entramos e percorremos, percorremos, percorremos e depois dissemos 'deve ter levado uns 20 minutos (andando)' e então percebemos que já tinham passado duas horas", disse um dos jovens.

"Continuamos a caminhar e dissemos 'vamos procurar a saída, porque se voltarmos vamos demorar mais' e no final já tínhamos caminhado por cerca de três horas e meia e decidimos ligar para os Bombeiros, porque não sabíamos onde iríamos acabar abandonados", continuou contando.

Depois de saírem do local, todos os jovens estavam em perfeitas condições de saúde e voltaram para suas casas.