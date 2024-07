Denunciam maus-tratos a idosos asilo eles retiravam o cateter e dormiam com ratos

Durante esta jornada, foi feita uma denúncia contra o lar de idosos no Chile, por negligência, má alimentação, condições precárias e até mesmo a presença de ratos nas instalações.

A informação foi revelada em uma reportagem da T13, onde foi exposto que em março deste ano começaram as primeiras reclamações contra ele pelo mau funcionamento do centro.

É importante ressaltar que o local é uma das 12 residências administradas pela Fundação São Vicente de Paulo, que abriga quase 80 idosos em suas instalações e o custo de um mês de estadia é de 850 mil pesos.

A denúncia

Uma das denunciantes foi Gloria, que relatou que internaram seu pai (87) nessa casa e, no início, chamou sua atenção "a falta de preocupação que houve com meu pai". Na verdade, algo que começou a levantar suas suspeitas de algo estranho foi a drástica perda de peso de seu pai, que quando entrou na casa pesava 70 quilos e, em menos de um mês, perdeu 10.

Além disso, houve uma noite em que ele recebeu uma ligação de casa, informando que seu pai acordou com uma inflamação na perna e que precisava levá-lo com urgência a uma unidade de saúde, sem mais explicações.

Gloria assegura que em casa lhe notificaram uma simples inflamação, mas tiveram que operar seu pai de urgência porque ele tinha o fêmur quebrado há pelo menos dois dias.

Após receber alta médica, o pai de Gloria voltou para casa, no entanto, sua condição piorou.

"Meu pai pediu para ir ao banheiro e quando chegou, lá o forçaram a usar fraldas e não o levaram ao banheiro. Além disso, tenho fotos, ele me era entregue dopado... meu pai não estava como está agora", disse a mulher ao canal de televisão.

Uma das razões pelas quais Gloria decidiu deixar seu pai neste local é que ela precisava que cuidassem de suas necessidades médicas, pois ele sofre de Alzheimer.

Trabalhadores sobrecarregados?

Embora esta não seja a única denúncia que o centro possui, também haveria um mau funcionamento do asilo.

De acordo com as palavras de trabalhadores e ex-trabalhadores fora da câmera, o centro tem tantos idosos que não conseguem dar conta de cuidar de todos eles. Além disso, afirmam que precisam seguir uma regra particular: todos os pacientes devem estar de pé às oito da manhã.

Há ratos nas camas

No entanto, isso não seria tudo. Na reportagem do Canal 13 também é mostrada a presença de um rato nas dependências deste local.

“Uma colega de trabalho encontrou um rato na cama de uma idosa enquanto estava arrumando as cobertas. Ela dormiu com um rato a noite toda, não tinha como avisar porque é acamada, não fala, precisa de ajuda para tudo. Ela não tinha como avisar que havia algo em sua cama”, disse um dos ex-funcionários.

Inclusive, alguns ex-funcionários afirmaram que se alguns pacientes "chegam em casa com um cateter, eles (outros funcionários) o retiram porque estão prolongando a estadia em casa".

Além disso, eles denunciaram o surgimento de um surto de sarna em abril, o qual teriam tentado esconder. "Claramente na enfermaria estavam os tratamentos de sarna dos próprios pacientes... eles nos escondiam, como cuidadoras, que eles estavam com sarna", relatam os ex-trabalhadores.

"Se eu reclamasse muito, eu ficaria sem trabalho... vê-los ficar prostrados, vê-los se alimentar por sonda, vê-los morrer nas piores condições foi super forte para mim", concluem.

O que disse o Departamento de Saúde?

A Seremi de Saúde fiscalizou a casa Betania na última terça-feira, 18 de junho, e após uma inspeção nas dependências, aplicou uma multa sanitária ao local por deficiências encontradas.

"A organização detalhou que há falta de lavatórios em 5 quartos de pacientes acamados, o que é exigido pela regulamentação, e na enfermaria, medicamentos vencidos."

Nessa linha, acrescentaram que "no momento da fiscalização, as pessoas idosas estavam em boas condições, não evidenciando possível maus-tratos".

Em relação à suposta sarna, eles apontaram que "ocorreram em datas diferentes, por isso não foi classificado como um surto, todos receberam tratamento adequado prescrito pela equipe do consultório comunitário".

Por outro lado, quanto à presença de roedores nas instalações, isso não pôde ser verificado pela autoridade sanitária.

Em relação ao sumário, este exige a correção das deficiências detectadas dentro de um prazo limitado. Em caso de não cumprimento, as multas podem chegar a até 65 milhões de pesos.

Por sua vez, o Serviço Nacional do Idoso (Senama) assegurou que estão supervisionando e capacitando os cuidadores para garantir o bem-estar dos idosos e que a visita à casa denunciada ocorreu apenas duas semanas atrás.

"Dentro dos nossos registros não temos nenhuma denúncia contra o Senama, em relação a uma violação de direitos naquela instituição (...) nós tomaremos todas as medidas necessárias para acompanhar esses processos e o bem-estar dos idosos", explicou Claudia Asmad, diretora nacional do Senama.

As declarações da fundação

Os acusados também saíram para levantar a voz, e neste caso foi Felipe Saúl, o gerente do lar San Vicente de Paul, que saiu para desmentir a situação.

“Em relação às fotos de maus-tratos, hematomas, recentemente recebemos a supervisão do Senama (...) e no relatório que eles deixaram nos parabenizam e afirmam que não há nenhum indício de que possa existir uma situação como a mencionada”.

“Eu acredito que o Senama é quem deve ser referência, e agora que fomos fiscalizados há tão pouco tempo, novamente nos dizem que não há nada com que nos preocuparmos, que o que estamos fazendo está sendo feito da maneira correta”.

Quanto à presença de ratos nas camas de idosos, Felipe afirmou que é um fato pontual e que no momento “é difícil responder a denúncias anônimas, porque temos canais formais para ouvir. Em geral, quando ocorrem situações difíceis, o primeiro a se aproximar é o responsável e faz uma reclamação formal, ninguém vai e não se responsabiliza. Não recebemos nenhuma reclamação formal sobre essas denúncias”, concluiu na entrevista.