Herói da estrada: Caminhoneiro viaja 4 mil km para salvar criança que não conhecia

Wando Cleyson, um dedicado caminhoneiro, percorreu quase 4 mil km para entregar um remédio e uma alimentação em pó especiais, cruciais para o tratamento de João Pedro, um garoto de 12 anos que ele sequer conhecia. A ação revela um exemplo notável de empatia.

ANÚNCIO

João Pedro sofreu uma hemorragia cerebral aos seis dias de vida e desde então necessita de cuidados constantes. Os itens necessários para seu tratamento estavam em falta no estado, e a família já estava utilizando a última lata da alimentação específica que João precisa. Wando garantiu que chegaria a tempo, e cumpriu a promessa!

Foram quatro dias de viagem, saindo de Teresina e indo até Canoas, percorrendo uma distância de 3700 km. A ação do motorista fez parte de uma rede de solidariedade mobilizada em todo o Brasil para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

De Teresina ao Rio Grande do Sul

Quando Wando partiu do Piauí em direção ao Rio Grande do Sul, ele já sabia da importância de sua missão. No entanto, ao chegar ao destino, compreendeu plenamente o impacto de sua ajuda para a família. “Para mim era uma missão que tinha que cumprir. No início, não sabia o tamanho da responsabilidade que eu estava carregando, até ver pessoalmente as crianças”, disse ao G1.

Além dos alimentos e itens de higiene, o caminhoneiro levou um remédio específico e a alimentação em pó que João precisava. Danielly Evangelista, mãe dos meninos e residente em Canoas, expressou imensa gratidão pelo gesto de Wando. “Ele me prometeu, disse que ia chegar aqui”, relatou, emocionada. A família já estava na última lata da dieta essencial para João.

Gratidão e esperança

Danielly, mãe também de Pedro Inácio, irmão de João, luta incansavelmente para manter seus filhos saudáveis. Ambos foram diagnosticados com bronquiolite obliterante aos dois anos, após uma infecção hospitalar. Pedro agora aguarda um transplante de pulmão na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre.

Durante a viagem, Wando também trouxe remédios específicos para a condição dos irmãos, como o Aerolin, que estava em falta no Sul. Ao cumprir sua missão, o caminhoneiro se sentiu realizado e feliz por ajudar. “Fiquei muito contente por ter ajudado”, finalizou.

Pedro Inácio e João Pedro continuam necessitando de cuidados especiais, mas graças à dedicação de pessoas como Wando, a esperança se mantém viva.