Feliz 4 de julho! Por que os EUA comemoram sua independência todo dia 4 de julho?

O país mais rico da América está em festa e celebra o seu dia da independência neste 4 de julho. O céu se enche de fogos de artifício e as clássicas churrasqueiras entre os vizinhos são acesas nos jardins. Para os norte-americanos, é um dia para lembrar as origens da pátria.

Em uma temporada de tensão política para o novo presidente dos Estados Unidos, entre Joe Biden e Donald Trump, os estadunidenses celebram hoje.

O que aconteceu em 4 de julho de 1776?

O conflito entre Grã-Bretanha e as treze colônias americanas iniciou o caminho rumo à independência. Desde 1760, os impostos e políticas opressivas causaram descontentamento generalizado na população, resultando em uma luta armada que ocorreu entre 1775 e 1783. As treze colônias originais da América do Norte eram as seguintes:

Massachusetts

Nova Hampshire

Rhode Island

Connecticut

Nova Iorque

Nova Jérsia

Pensilvânia

Delaware

Maryland

Virgínia

Carolina do Norte

Carolina do Sul

Geórgia

A independência de 4 de julho remonta ao ano de 1776, quando o Congresso Continental adotou a Declaração de Independência, redigida em grande parte por Thomas Jefferson. Com este documento, os Estados Unidos se consagraram como uma nação independente da Grã-Bretanha.

Além de Jefferson, outros personagens ilustres que estiveram presentes na redação da Declaração foram Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman e Robert R. Livingston, atualmente considerados como os Pais Fundadores.

Depois de oito longos anos, a guerra terminou em 3 de setembro de 1783. As celebrações começaram a ser anuais a partir de 1812, após a Guerra Anglo-Americana. Mas oficialmente, em 1870, o Congresso definiu por meio de uma lei o dia 4 de julho como feriado federal.

Atualmente, no âmbito destas celebrações pela independência, Joe Biden homenageou os familiares de militares e veteranos em uma cerimônia realizada na Casa Branca.