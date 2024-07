Ato de solidariedade: ovos de tartaruga são protegidos devido ao Furacão Beryl

Trabalhadores da Prefeitura de Benito Juárez colaboraram na guarda e proteção de mais de 10.400 ovos de tartaruga distribuídos em 93 ninhos ao longo da Playa Delfines, Quintana Roo. Estes esforços em prol da ecologia nacional foram realizados antes do impacto do Furacão Beryl, reduzindo assim os danos colaterais.

ANÚNCIO

Espécie marinha protegida do furacão Beryl

Pablo Gutiérrez Fernández, responsável pela Chefia da Presidência Municipal de Benito Juárez, elogiou este plano de contingência para a preservação da tartaruga marinha: "Agradecidos por esse grande trabalho de ecologia que estão fazendo. Pedimos que sigam as recomendações para continuarmos cuidando dessa espécie tão importante para o nosso destino".

Os ovos de tartaruga foram guardados em caixas de isopor, pois precisam manter a temperatura fora da praia. Dessa forma, um ninho foi colocado em cada caixa, coberto por areia em seu interior, a fim de preservar os ovos das marés e deslizamentos.

Os ninhos protegidos foram transferidos para um local seguro e as autoridades federais foram informadas. Além disso, também informam que entre 78% e 80% dos ovos podem eclodir fora da praia, então é possível que possam voltar ao mar antes da chegada do furacão Beryl.

Quantos ovos de tartaruga são protegidos na Playa Delfines?

Tania Fernández Moreno, chefe da direção geral de Ecologia, mencionou que atualmente estão preservando cerca de 45 cercados de tartarugas ao longo de 12 quilômetros de praia. Esta distribuição está sendo feita para a preservação atual de 105 mil ovos.

Um recinto em particular é protegido pelas autoridades, contendo ovos de tartaruga das espécies carey, branca e caguama, enquanto os outros 44 recintos serão assegurados pelos diversos membros do setor hoteleiro e monitorados durante a chegada do fenômeno meteorológico.