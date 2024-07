Cristiano Ronaldo confirma que está disputando sua “última Eurocopa”

HAMBURGO, Alemanha (AP) - Cristiano Ronaldo confirmou que a Eurocopa deste ano será a última de sua carreira.

ANÚNCIO

A superestrela portuguesa está jogando o torneio pela sexta vez, um recorde. A seleção portuguesa chegou às quartas de final, onde Kylian Mbappé e a França aguardam em Hamburgo na sexta-feira.

Em declarações à emissora pública portuguesa RTP, após a vitória nos pênaltis sobre a Eslovênia na segunda-feira, o astro de 39 anos disse: "Esta é, sem dúvida, a minha última Eurocopa".

"Mas não estou animado com isso. Eu me emociono com tudo o que o futebol significa, o entusiasmo que tenho pelo jogo, o entusiasmo de ver os torcedores, minha família, o carinho que as pessoas têm por mim."

Um dos goleadores mais prolíficos da história do futebol, com um recorde de 14 gols na Eurocopa, disse que sua principal motivação agora era "fazer as pessoas felizes". Ele chorou durante o jogo contra a Eslovênia depois que Jan Oblak defendeu um pênalti na prorrogação.

“Não se trata de sair do mundo do futebol”, disse. “O que mais posso fazer ou ganhar? Não se reduzirá a um ponto a mais ou a menos”.