VÍDEOS: assim foi o abalo sísmico de 4.2 em 1º de julho no Equador

O mês de julho começou com um forte terremoto na capital dos equatorianos. De acordo com informações do Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional (IG-EPN), na segunda-feira, às 00h27, foi registrado um terremoto de magnitude 4.2, cujo epicentro foi localizado a 1,7 km a sudoeste de Puembo, Pichincha - Equador.

Após este evento, de acordo com o IG-EPN, foram registradas até o momento 3 réplicas com magnitudes menores que 3.5. Devido à localização, profundidade e mecanismo de fonte, esses terremotos têm sua origem no segmento norte do sistema de falhas de Quito, que no passado produziu terremotos como o de 12 de agosto de 2014 (4.9) ou de 23 de novembro de 2021 (4.6).

O relatório indica: “Dada a sua profundidade e proximidade, foi amplamente sentido em Quito, onde até o momento foram relatados deslocamentos e queda de objetos, além de danos não estruturais em residências. Na área próxima ao epicentro, foram observados pequenos deslizamentos e, de acordo com relatórios da Secretaria Nacional de Riscos, o terremoto também foi sentido nas províncias de Imbabura e Napo.”

Usuários registraram o momento do tremor

Nas redes sociais, os usuários tornaram públicas várias gravações do momento em que o terremoto ocorreu em Quito. O Metro escolheu três deles para mostrar os fortes segundos que abalaram a cidade.

No primeiro, é possível ver como foi o terremoto de 4,2 dentro de uma casa na capital. Nos outros dois, é possível observar como o tremor foi sentido do lado de fora, nas ruas.

No entanto, foi um que indicou a forma violenta como a casa sacudiu durante o terremoto que acordou os habitantes de Quito na madrugada desta segunda-feira, 1 de julho de 2024. Até vários cidadãos saíram de suas casas com medo de novas réplicas.

A seguir, os vídeos: