[VÍDEO] Mulher é flagrada dançando nua em cidade no Ecuador; prefeito se pronuncia

Vários vídeos viralizaram em 30 de junho de 2024, onde se vê um grupo de mulheres dançando de forma sexual, mas uma delas tirou a roupa mostrando os seios em um morro de Guayaquil.

O vídeo causou indignação entre os moradores e, principalmente, questionamentos sobre a falta de controle que ocorreu em um espaço público. Em resposta, a Prefeitura de Guayaquil afirmou que a ação ocorreu em 30 de junho à noite.

O local onde ocorreu esta infração em via pública foi em um campo localizado no Parque do Cerro, onde ocorreram contravenções relacionadas a escândalo em via pública.

Nas redes sociais indicaram que isso aconteceu na área turística de Las Peñas, mas os proprietários da área indicaram que se tratava do Cerro del Carmen.

A Prefeitura de Guayaquil já está investigando e identificando as pessoas, principalmente a mulher, que tirou a roupa para puni-las. “Este processo tem como objetivo identificar e punir os responsáveis pelo ato denunciado, seguindo os protocolos estabelecidos e em total cumprimento da legislação vigente”, indicou a entidade em um comunicado.