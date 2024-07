Jude Bellingham pode ser suspenso por possível gesto obsceno na Eurocopa 2024

Jude Bellingham comemora seu gol junto a Harry Kane na vitória 2-1 contra a Eslovaquia nas oitavas de final da Eurocopa 2024, no domingo, 30 de junho de 2024, em Gelsenkirchen, Alemanha. (AP Foto/Matthias Schrader)

A UEFA abriu uma investigação sobre um suposto gesto obsceno feito pelo astro inglês Jude Bellingham na vitória sobre a Eslováquia na Eurocopa. O órgão regulador do futebol europeu informou na segunda-feira que designou um inspetor de ética e disciplina para realizar uma investigação sobre ‘possível violação das regras básicas de conduta’.

Bellingham parece ter levado a mão aos genitais depois de marcar um gol dramático de bicicleta para empatar. Os Três Leões acabaram vencendo por 2-1 na prorrogação no domingo.

A tesoura de Bellingham, com 80 segundos restantes, salvou a Inglaterra de uma eliminação humilhante nas oitavas de final.

O que acontece se Bellingham for punido?

Se a UEFA acusar Bellingham de um ato de indisciplina, o meio-campista pode ser suspenso para o jogo das quartas de final contra a Suíça no sábado.

"A informação sobre este assunto será divulgada no momento oportuno", disse a UEFA em comunicado de imprensa.