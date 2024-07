Copa América: Equador jogará contra a Argentina em meio a briga entre dois jogadores importantes

Na noite deste domingo, 30 de junho, se definiu o grupo B da Copa América, no qual a Venezuela surpreendeu ao se classificar em primeiro lugar, obtendo três vitórias consecutivas pela primeira vez em sua história no referido torneio. Além disso, o Equador avançou para as quartas de final ao eliminar o México do torneio internacional, e agora terá que enfrentar o atual campeão do continente e do mundo, a Argentina.

ANÚNCIO

No entanto, a classificação da equipe liderada pelo espanhol Félix Sánchez Bas ficou um pouco manchada internamente devido a uma forte discussão após o jogo envolvendo dois de seus jogadores mais importantes, Moisés Caicedo e Carlos Gruezo.

O que aconteceu entre Caicedo e Gruezo?

Embora se tenha tentado manter sigilo na briga verbal, a tensão existiu e é provável que continue persistindo, como ficou mais do que evidenciado graças às imagens pós-jogo viralizadas nas redes sociais, nas quais se observou como vários jogadores do Equador tiveram que intervir para evitar que tanto Caicedo quanto Gruezo não partissem para a agressão e expusessem um mal maior a lamentar.

Moisés Caicedo, que foi escolhido como o melhor jogador da partida pelos organizadores da CONMEBOL, falou após o jogo na zona mista e referiu-se ao confronto que teve com Carlos Gruezo. “Tudo ficou em campo. Todos estamos felizes. Ele está feliz, eu estou feliz”, explicou o jogador do Chelsea.

Apenas Caicedo, Enner Valencia e Alan Franco deram declarações à imprensa, todos coincidindo em dizer que o problema ficou no campo. No entanto, a imprensa equatoriana e os fãs da Tricolor mantêm a preocupação de que o evento impacte negativamente na concentração para enfrentar o jogo das quartas de final contra a Albiceleste na próxima quinta-feira, 4 de julho, no NRG Stadium em Houston, Texas.