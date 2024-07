Segredos da longevidade: Mulher de 100 anos ensina como viver com saúde e disposição

A maioria das pessoas tende a evitar falar sobre o envelhecimento, procurando retardá-lo ao máximo. Entretanto, é uma fase natural da vida que todos, ou quase todos, enfrentamos. Há indivíduos que chegam à velhice de forma inspiradora, tornando-se exemplos a seguir, especialmente quando atingem a marca dos cem anos de vida. Recentemente, Miriam Todd, uma mulher de 100 anos, compartilhou os segredos de sua longevidade, e essa história ganhou notoriedade ao redor do mundo.

A idosa, residente de Nova Jersey, continua trabalhando seis dias por semana no negócio de móveis que seus pais fundaram em 1929. Além disso, ela dirige e realiza tarefas domésticas regularmente. Segundo ela, o segredo de sua longevidade está em seis alimentos que consome desde a infância e um que evita rigorosamente.

Em uma entrevista ao programa “The Today Show”, ela revelou que um dos pilares de sua longevidade está em sua abordagem ao trabalho diário, que ela não considera um trabalho no sentido convencional. “Não posso dizer que estou trabalhando quando gosto do que faço, então me sinto culpada se digo que estou trabalhando. Não é para todos, mas para mim funciona bem”, afirmou. Ela ainda acrescentou: “Minha mãe era igual. Ela faleceu aqui no escritório, sentada fazendo seu trabalho. Tinha mais de 80 anos. Eu disse que se essa é a vontade de Deus para minha vida, que assim seja”.

Apesar de muitas pessoas desejarem se aposentar ao atingir a idade mínima, Miriam afirmou que “nunca poderia ser feliz se ficasse em casa”. No entanto, a alimentação desempenha um papel fundamental em sua vida. Miriam cultiva grande parte dos alimentos que consome em seu jardim, incluindo tomates, pimentões, pepinos, abóbora e abobrinhas. O único alimento em conserva que ela consome é chucrute. Além disso, evita alimentos processados e álcool. Para garantir uma alimentação equilibrada, ela assegura que seu prato seja “multicolorido” e recheado de vegetais. Quando sente vontade de comer algo doce, opta por chocolate amargo. “Tento comer bem, dormir bem e viver bem”, destacou.

Outro ponto importante é a economia. Ela é consciente sobre seus gastos e poupança, destacando que é difícil para as gerações mais jovens conseguir dinheiro. Miriam aconselha: “Gostaria que pensassem mais em poupar em vez de gastar com cartão de crédito. Não gosto de dívidas de cartões de crédito, não tenho um cartão de crédito”, concluiu.

Recentemente, outro exemplo de longevidade foi destacado na mídia. Frank Pugliano, um veterano da Segunda Guerra Mundial de 103 anos, também compartilhou seus segredos de saúde e vitalidade. Em entrevista para o canal WTAE, ele mencionou que seus bons genes italianos, manter-se ativo, consumir chocolate amargo e beber uma famosa bebida à base de cola são fatores que contribuem para sua excelente saúde.

“O médico me disse: ‘Continue a fazer o que você está fazendo’”, comentou o veterano, que aos 103 anos, sofre apenas de alguns problemas nos joelhos. Ele também mencionou que não segue uma dieta rigorosa, aproveitando alimentos variados como ovos, bacon, croquetes de batata, torradas, café e pasta e fagioli, homenageando suas raízes italianas em seu restaurante favorito.

