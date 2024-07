Mulher toma banho de cerveja durante saque após capotamento de caminhão no México

Na tarde de sexta-feira, 28 de junho, um incidente insólito ocorreu na localidade de Isla Aguada, na cidade de Campeche, no México. Um caminhão de dois reboques carregado com cerveja capotou em uma ponte na estrada Ciudad del Carmen.

A desgraça de uns é a felicidade de outros

O acidente, que felizmente não deixou feridos graves, desencadeou um saque entre os moradores da região, que não hesitaram em aproveitar a situação para pegar as latas de cerveja espalhadas pelo pavimento.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi o comportamento de uma mulher que, em meio ao caos e à pilhagem, decidiu banhar-se com cerveja, um ato que foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

As imagens mostram a mulher, vestida com uma túnica azul, se molhando com cerveja enquanto recolhe algumas latas. O vídeo gerou uma onda de comentários, alguns criticando sua atitude, enquanto outros levaram na brincadeira, criando até memes.

Roubo, um crime punível no México

É importante destacar que o roubo, no México, é considerado um crime que pode ser punido com penas de prisão e multa, de acordo com o Código Penal de cada estado.

Em Campeche, o Código Penal estadual, em seu Artigo 225, estabelece que quem se apossar de bens móveis alheios aproveitando-se de tumulto ou situação de desastre, será sancionado com pena de três a dez anos de prisão e multa de duzentos a seiscentos dias de multa.

Apesar das penalidades estabelecidas, os habitantes da Ilha Aguada não pareceram preocupados com as consequências legais e levaram para suas casas várias latas de cerveja do caminhão tombado.

Até o momento, as autoridades competentes não informaram se iniciarão as investigações correspondentes para determinar as responsabilidades do caso e aplicar as sanções que correspondam aos envolvidos no roubo.