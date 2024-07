Caminhão atropela e tira a vida de uma menina de cinco anos nas ruas do México

X é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Muitos usuários acessam esse site para compartilhar imagens ou vídeos que seriam censurados em outros sites. Infelizmente, nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma menor de idade morreu ao ser atropelada por um caminhão nas ruas de San Luis Potosí.

No vídeo, com apenas 20 segundos de duração, é possível ver como uma unidade de transporte público, de cor amarela, aguardava os carros da frente retomarem o seu caminho para poder avançar.

Infelizmente, o motorista não percebeu que três pessoas tentaram atravessar a rua sob a forte chuva que caía. Ao arrancar, o veículo atropelou a menor.

Momento do acidente (Especial )

O motorista não parou e atropelou, em duas ocasiões, a falecida. De acordo com o repórter Arturo Luna Silva “Uma menina de 5 anos morreu e sua irmã de 7 anos ficou ferida ao serem atropeladas por um caminhão de transporte público enquanto cruzavam a rua de mãos dadas com sua mãe, em San Luis Potosí”.

Um acidente que tirou a vida de uma menor

O veículo de mídia UNO TV afirmou que “Os eventos, captados na segunda-feira, 24 de junho, na rua 71 da colônia Rancho Viejo, mostram o acidente. No meio da chuva, uma mulher adulta atravessa a rua sem perceber que o semáforo havia mudado para verde. A mulher, acompanhada por duas meninas, uma de 5 e outra de 7 anos, atravessa a avenida com o semáforo verde, em frente a um ônibus de passageiros”.

Até o momento, a gravação do lamentável incidente acumula mais de um milhão de visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “É por isso que existem zonas para pedestres!! Que raiva! A mãe foi longe demais!! Nem as meninas tiveram culpa, nem o motorista”, “Lamentável... Acredito que é culpa do adulto. Ele as fez atravessar em um lugar incorreto. O ônibus não viu”, “A mulher foi irresponsável ao atravessar assim na frente do ônibus” ou “E o adulto, qual será sua punição?.. vejam a imprudência... Uma pena pelas meninas...”.