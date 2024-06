Os pulmões do planeta em perigo! Perdem-se 3,4 milhões de hectares de florestas tropicais a cada ano, porquê?

As florestas tropicais são os ecossistemas com maior diversidade cultural, de flora e fauna no planeta

As florestas tropicais são de grande importância para a vida das pessoas devido ao papel que desempenham no equilíbrio da ecologia e na geração de oxigênio. Por isso, para promover a conscientização sobre a importância desses ecossistemas, as Nações Unidas declararam o dia 26 de junho como o Dia Internacional da Preservação das Florestas Tropicais.

Os ecossistemas mais úmidos do mundo

Apesar de ser reconhecidas por suas altas temperaturas, as florestas tropicais encontradas exclusivamente em países como Colômbia, Brasil e Peru são caracterizadas por terem extensas temporadas de chuvas, o que ajuda a regular a temperatura. Esse equilíbrio entre um ecossistema seco, mas com recursos hídricos suficientes, tem levado a que essas selvas abriguem a maior variedade de animais, plantas e comunidades indígenas. Estes últimos veem na floresta um lar ancestral que lhes fornece os recursos necessários para viver e percebem que a atividade de seus irmãos das grandes cidades está levando a esse limite.

É um dos ecossistemas mais afetados pelo homem

Apesar de esses ecossistemas serem o lar de diferentes espécies e contribuírem significativamente para a preservação da vida das pessoas, graças às quantidades de CO₂ que armazenam e transformam em oxigênio. As florestas tropicais são os ecossistemas mais afetados pelas atividades humanas, como a pecuária, a mineração e o desmatamento. De acordo com um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação de 1995 a 2015, estima-se que 98,9 milhões de hectares de florestas tropicais foram perdidos. Isso equivale a quase toda a superfície de um país como a Colômbia.

Continuar perdendo florestas tropicais aumentará as mudanças climáticas

Se o ritmo com que esses ecossistemas estão sendo perdidos não for freado, a humanidade terá pouco tempo de vida no planeta. Isso pode ser afirmado porque as florestas tropicais são os maiores depósitos de CO2 do planeta, e se desaparecerem, todo o carbono armazenado chegará à atmosfera, o que aumentará a temperatura do planeta. Isso, por sua vez, limitará processos vitais como o cultivo de alimentos, devido às mudanças climáticas e seus efeitos, como mudanças bruscas de temperatura, que trazem consigo períodos de secas ou chuvas intensas.

O que podemos fazer para mudar isso?

A Colômbia e a maioria dos países da América do Sul têm a oportunidade de limitar suas fronteiras com a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia é a maior e mais conhecida extensão desse tipo de ecossistema. Possui uma área de 6,7 milhões de km², o equivalente a quase 80% de toda a superfície do Brasil. Por isso, diferentes organizações e governos estabeleceram metas para frear o desaparecimento desse ecossistema.

A onça-pintada é o animal carro-chefe da floresta amazônica, mas a redução do seu ecossistema fez com que se tornasse uma espécie em risco de extinção

Com propostas como aumentar a área de conservação natural de todos os países que fazem fronteira com a floresta, como o início de processos de reflorestamento sustentável, até a expansão dos territórios cuidados pelas comunidades indígenas, têm sido ações adotadas por governos e indivíduos. No entanto, de acordo com o que dizem os defensores da floresta, este é um trabalho que precisa do esforço de todos.

Por isso, oferecemos 3 recomendações que podem ser adotadas a partir das casas de todas as pessoas para promover o cuidado das florestas tropicais, como a Amazônia.

1. Informar-se: para proteger qualquer ecossistema, é importante conhecer suas ameaças. Saber quais empresas ou entidades estão contribuindo para o desmatamento ajudará as pessoas a mudarem seus hábitos de consumo.

2. Alimentar-se de forma sustentável: como mencionado anteriormente, a pecuária extensiva e o cultivo de alimentos para consumo humano têm sido uma das principais causas do aumento do desmatamento, por isso consumir menos carne e laticínios é de grande ajuda para a preservação das florestas.

3. Faça parte do cuidado: muitas instituições como a Organização dos Povos Indígenas da Amazônia (OPIAC), o WWT e o Greenpeace Colômbia têm trabalhado incansavelmente pelo cuidado da selva amazônica, por isso, apoiá-los nas redes sociais e compartilhar seu trabalho é um incentivo para que eles continuem com essa tarefa.