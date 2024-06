Jogadora chinesa de 17 anos é sensação mundial no basquete por seus 2,20 metros

Em 2002, o basquetebol mundial ficou surpreso com a chegada do chinês Yao Ming à NBA, que, com seus impressionantes 2,29 metros de altura, se tornou o quarto jogador mais alto de toda a história da liga americana, atrás de Gheorghe Mureşan, Manute Bol e Shawn Bradley.

Vinte e dois anos depois, uma jovem nascida na China com apenas 17 anos, volta a causar impacto ao se tornar uma tendência mundial por ser considerada por vários especialistas como uma das maiores promessas do basquete feminino, graças à sua impressionante altura de 2,20 metros.

Zhang Ziyu

A talentosa atleta, que já é cogitada para fazer parte, num futuro não muito distante, de uma equipe da National Women's Basketball Association dos Estados Unidos (WNBA, sigla em inglês), é filha de dois ex-jogadores profissionais: Yu Ying (1,98 metros) e seu pai, Zhang Yuquan (2,13 metros).

Ziyu está a ter um desempenho notável no atual torneio juvenil com a sua seleção nacional, uma competição onde certamente começou a chamar a atenção devido à sua estatura e à grande diferença que tem em relação às suas colegas e adversárias, características que a permitem dominar amplamente o desenvolvimento dos jogos dentro e fora de campo.

Para entender a magnitude do que a nascida na província de Shandong, no leste da China, gerou, na Copa da Ásia Sub-18, estreou contra a Indonésia e foi a figura do campo. Em apenas 13 minutos, marcou 19 pontos com 100% de eficácia em seus 9 arremessos, pegou 7 rebotes e deu 2 assistências, contribuindo para a vitória de sua equipe por 109-50. Depois, em seu segundo jogo contra a Nova Zelândia, marcou 36 pontos, 13 rebotes e 4 assistências na vitória por 90-68.