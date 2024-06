“Não tem perdão de Deus”: mulher descobriu a infidelidade de seu marido através do monitor do bebê

Através das redes sociais, uma mulher tornou público o curioso modo como descobriu que sua esposa estava sendo infiel, gerando indignação mundial. “Ao lado do berço do bebê, não tem perdão de Deus”, disse a mãe enganada.

ANÚNCIO

A jovem mostrou no vídeo como seu marido enviava mensagens para outras mulheres enquanto cuidava do bebê no berço.

No registro, era possível observar que o homem aproveitava o tempo em que cuidava de seu filho para responder mensagens de diferentes mulheres. O que ele nunca imaginou é que a câmera de monitoramento do bebê estava captando seu celular.

Tudo isso estava sendo observado por sua esposa, que também percebeu que seu marido estava apagando diferentes conversas picantes com várias mulheres e de diferentes aplicativos, ao mesmo tempo em que começava novas.

Mulheres indignadas nas redes sociais

Imediatamente, as redes sociais começaram a reagir à traição do sujeito: “Ao lado do berço do bebê, não tem perdão de Deus”, “As mulheres são as melhores detetives que existem. Podem descobrir qualquer coisa que se proponham”, “Todos iguais” e “Não! Como você pode ser pego pela câmera de monitoramento?”, “Confio mais em uma mulher infiel do que em um homem infiel. O que quero dizer é que se uma mulher faz isso é por alguma deficiência na relação. Enquanto, quando um homem faz é porque se sentiu atraído por uma mulher”, são algumas das mensagens.

Detector de mentiras

Contamos uma história de infidelidade há algumas semanas, mas neste caso, a honestidade da mulher pegou seu namorado de surpresa.

No meio de um vídeo do TikTok, onde uma influenciadora submetia um casal a um detector de mentiras, um jovem descobriu que sua namorada tinha sido infiel e não só isso, já que a máquina negou que ela estivesse arrependida.

ANÚNCIO

O vídeo começa quando a influenciadora pergunta sobre o tempo de relacionamento deles e a garota responde: "Como três anos". Nesse momento, a jovem pergunta ao seu parceiro: "Você se vê comigo a longo prazo?".

O namorado muito emocionado respondeu "sim" e o dispositivo garantiu que ele estava realmente dizendo a verdade.

“A segunda pergunta que ela fez ao namorado foi ‘Você gosta da minha irmã?’, e ele respondeu com um ‘não’. Ela explicou que fez essa pergunta porque ele contava tudo a ela e eram muito próximos.”

Até aí tudo bem, até que chegou a vez do rapaz. “Já foi infiel em algum momento?”, perguntou e a jovem respondeu com um “sim”.