Encontrado o corpo de um bebê morto em um canal de Bogotá, na Colômbia

Apenas alguns minutos atrás, foi revelado que a Polícia Metropolitana de Bogotá encontrou o corpo de um bebê morto que foi deixado por desconhecidos no canal de uma estrada da capital. O incidente chocou os moradores da região.

De acordo com a rádio Blu, os primeiros relatórios indicam que se trata de um bebê com entre três e quatro meses de idade, cujo estado de saúde estava bastante deteriorado antes de falecer.

O Corpo Técnico de Investigação do Ministério Público encarregou-se de levantar o corpo do bebê e a Polícia Metropolitana de Bogotá já está conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias de sua morte, a identidade do menor e de seus pais.

Um morador de rua encontrou o corpo

De acordo com a Blu Radio, o corpo do bebê foi encontrado depois que a Polícia Metropolitana recebeu uma denúncia de um cidadão de rua. Por enquanto, também foi informado que as autoridades estão revisando as câmeras de segurança da área, especificamente as do Cubo de Colsubsidio, localizado na Carreira 30 da capital.

Infelizmente, este não é o único caso com essas características que ocorreu em Bogotá. De fato, nesta mesma semana, foi divulgada uma prova de DNA que representou um grande avanço na investigação do caso da morte e desaparecimento do menino Dylan Santiago. Em fevereiro passado, o menor desapareceu de uma área rural de uma localidade e seu corpo foi encontrado quatro dias depois.

O fato gerou indignação em nível nacional, principalmente porque esta semana foi revelado que no corpo da criança, de apenas dois anos, foram encontradas amostras de DNA de seu padrasto. Por enquanto, espera-se que o Ministério Público esclareça o ocorrido.