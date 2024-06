Cadelinha idosa ignorada em feira de adoção conquista voluntária e encontra novo lar

Sapeca e alegre, mas mesmo assim, a simpática cadelinha não conseguia atrair a atenção dos visitantes em uma grande feira de adoção. Contudo, uma voluntária decidiu mudar essa história ao adotar a cachorrinha idosa e rejeitada, oferecendo-lhe um novo lar. Agora, Baby Girl posa contente para fotos.

“Precisamos apenas encontrar e tocar o coração certo”, afirmou o abrigo Orange County Animal Services (OCAS), localizado em Orlando, na Flórida, responsável pelo resgate de animais em situação de risco, perdidos e abandonados.

De acordo com o abrigo, enquanto alguns animais são disputados por potenciais adotantes, outros, principalmente os mais velhos ou com problemas de saúde, são completamente ignorados. Este foi o caso de Baby Girl, uma cadelinha idosa resgatada das ruas em fevereiro deste ano.

Em maio, durante uma grande feira de adoção organizada pelo OCAS, Baby Girl se preparou, mostrando-se alegre e brincalhona para os visitantes. Infelizmente, foi ignorada por todos. Muitos dos outros animais na feira encontraram novos lares, mas Baby Girl continuou esperando por alguém que a quisesse.

Felizmente, uma voluntária que estava frequentemente ao lado de Baby Girl não conseguiu resistir ao seu charme. Ela decidiu adotar a cachorrinha, proporcionando-lhe um final feliz e um lar amoroso.

O abrigo relata que histórias como a de Baby Girl são comuns. Muitos animais aguardam ansiosamente por uma adoção que parece nunca chegar. “Para alguns cães, as pessoas formam filas do lado de fora de nossas portas por horas. Para outros, há disputas e brigas entre adotantes. Recebemos centenas de e-mails e telefonemas implorando por alguns cães”, diz um texto do OCAS.

Porém, há os cães que ninguém quer. Aqueles que são esquecidos e negligenciados, como Baby Girl, até que alguém finalmente lhes dê uma chance. A adoção da cachorrinha mostra que, às vezes, basta uma pessoa com o coração certo para transformar a vida de um animal.

Agora, Baby Girl vive feliz, cercada por amor e cuidado, provando que nunca é tarde demais para encontrar um lar.

Fonte: Orange Country Animal Service