[VIDEO] Surfar no gelo? Ondas do mar congelaram completamente na Terra do Fogo

Sem dúvida um espetáculo visual, mas também um verdadeiro fenômeno da natureza. Foi o que aconteceu na Terra do Fogo, onde as baixas temperaturas congelaram as ondas do mar, deixando-as literalmente congeladas e seus movimentos constantes, parados no tempo.

Assim relataram os turistas e residentes da costa de San Sebastián, localizada a 94 quilômetros da cidade argentina de Río Grande. Através das redes sociais, compartilharam diferentes imagens, mostrando a paisagem de inverno que foi descrita como "surrealista", destacou o meio de comunicação argentino La Nación.

Conforme explicado no referido meio, especialistas indicaram que isso poderia ocorrer devido a "uma combinação de temperaturas extremamente baixas e condições climáticas específicas que favorecem a formação de gelo no mar (registrando) as condições perfeitas para que a água do mar congele".

Da mesma forma, destacaram que, embora seja um atrativo visual, as baixas temperaturas têm causado uma grave crise na produção pecuária.

Balmaceda registrou a temperatura mais baixa do mundo.

Os meteorologistas haviam avisado. Após as intensas chuvas na região centro-sul, as geadas estavam chegando. No entanto, o frio na cidade de Balmaceda, na Região de Aysén, registrou a temperatura mais baixa do mundo, atingindo -21 graus.

Para ser mais precisos, a zona fronteiriça com a Argentina, localizada a leste da cordilheira dos Andes, registou -21,9 graus no termômetro às 06:38 horas. Da mesma forma, o Departamento de Meteorologia destacou que o recorde não incluiu a Antártida, que registrou -71,7 graus.

Da Rádio Cooperativa esclareceu que os -21,9 graus também não são os mais baixos registrados em Balmaceda, já que em 1958 as temperaturas quase chegaram a -30°.

“Temos o recorde histórico de 28,3 graus abaixo de zero em 1958, então é uma temperatura que não é comum, mas a história nos diz que houve temperaturas ainda mais baixas nessa região do nosso país”, disse o meteorologista Andrés Moncada, da Direção de Meteorologia, no programa Lo Que Queda del Día.