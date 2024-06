Pai é preso por usar seus filhos para introduzir drogas na prisão

A Polícia de Bogotá prendeu um homem por usar seus filhos para introduzir drogas na prisão Buen Pastor de Bogotá. O crime que lhe é imputado é favorecimento e uso de menores para a comissão de crimes.

“No meio dos controles realizados aos visitantes que entram na prisão Buen Pastor, dois menores de 10 e 8 anos foram descobertos com cloridrato de cocaína em seus bolsos, os quais tinham entrado com seu pai, imediatamente unidades do INPEC avisaram a Polícia, informando que aparentemente alguém estava utilizando dois menores de idade para introduzir drogas no centro penitenciário da cidade”, afirmou a autoridade local.

Nas últimas horas, este homem foi deixado à disposição da Procuradoria Geral da Nação para responder pelos fatos atribuídos a ele e com as unidades de proteção à infância e adolescência, os direitos desses menores foram restabelecidos e colocados à disposição da autoridade competente.

Estatísticas de segurança na Colômbia: homicídios reduzidos

O presidente Gustavo Petro revelou que, até o momento deste ano, o crime de homicídio diminuiu 3,9% na Colômbia, e destacou que atualmente há 453 municípios que não relatam números de assassinatos em seus territórios.

O mandatário indicou que, até 24 de junho de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, "os homicídios foram reduzidos em 3,9% na Colômbia. Há 239 homicídios a menos em todo o país. Há 453 municípios no país sem homicídios até agora. Dezessete dos 32 departamentos tiveram uma redução nos homicídios".

Além disso, destacou que no país houve uma redução na prática de assassinatos por encomenda, que está relacionada a “organizações mais sofisticadas dedicadas a matar”, e também houve uma diminuição de 7,9% nos homicídios em brigas.