Carro cai do segundo andar de estacionamento em prédio no México

Na manhã desta quarta-feira, foi relatada a queda de um carro do segundo andar de um estacionamento de um prédio localizado na Colônia Condesa, na prefeitura de Cuauhtémoc, na Cidade do México (CDMX).

De acordo com os relatórios do incidente, o elevador apresentou uma falha, o que causou a queda do carro.

De acordo com as imagens e vídeos compartilhados pelo repórter Isidro Corro em sua conta do X, o veículo virou completamente e foi necessária a intervenção das autoridades para retirá-lo do estacionamento.

No local, agentes da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC) se trasladaram, coordenados com elementos da Proteção Civil e Corpo de Bombeiros da capital, para remover o veículo envolvido no incidente.

Amarrado com cordas, bombeiros, policiais e pessoal da Proteção Civil puxaram o carro para fora do estacionamento e o levaram para a via pública. O veículo ficou praticamente destruído.

Houve pessoas feridas na queda do carro?

As autoridades da capital informaram que não houve pessoas feridas devido à queda de um carro do segundo andar do estacionamento de um prédio na Colônia Condesa.