VÍDEO: criança de 3 anos é salva por policial após cair em trilho de trem na China

Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma criança de 3 anos é salva por um policial após cair no trilho entre o trem e plataforma em uma estação na China.

De acordo com informações da agência Reuters, o caso ocorreu no dia 6 de junho na cidade de Chengdu, província de Sichuan. A menina foi salva por um policial que fazia a ronda no local e acompanhou o incidente.

Ela não sofreu ferimentos e foi puxada pelos braços pelo agente, em resgate que durou 20 segundos.

Assista:

“Eu estava muito preocupado e gritava: ‘querida, você está bem?’, enquanto dizia a ela para levantar as mãos”, relatou o policial Chen Quenjiang, conforme comunicado pela agência. Ao notar que ela não estava ferida, ele a puxou para cima rapidamente.

Vídeo: ladrões ‘atrapalhados’ tentam roubar mulher, levam ‘voadora’ e fogem mancando em BH

Câmeras de segurança gravaram a ação de dois assaltantes em uma rua de Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (25).

Primeiro, a dupla tentou roubar uma mulher, que foi abordada no bairro Glória, por volta das 6h15. De acordo com o ‘Metrópoles’, a vítima tem 27 anos e reagiu. As imagens mostram que, na sequência, um homem, que não foi identificado, apareceu e deu ‘voadoras’ nos bandidos.

Os suspeitos tentaram ligar a moto para fugir, mas não conseguiram. No vídeo é possível ver que, enquanto um deles sai mancando, o outro empurra a motocicleta a pé. De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu machucados no rosto e no joelho.

Cerca de 15 minutos depois, por volta das 6h30, os mesmos homens foram flagrados tentando roubar outra mulher no bairro Conjunto Califórnia I. Mais uma vez a vítima conseguiu correr e pedir ajuda. A dupla fugiu.

Assista: