Será o escolhido? Mulher se apaixona por coletor de lixo

O TikTok tornou-se, em muito pouco tempo, um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam esta plataforma para assistir às gravações que conseguem acumular, em poucas horas, muitas reproduções. Embora haja um grande número de criadores de conteúdo que postam vídeos de diversos temas, os usuários também utilizam este site para encontrar pessoas. Como fez uma mulher que se apaixonou pelo jovem coletor de lixo.

ANÚNCIO

No vídeo, com pouco mais de 20 segundos, vemos como o trabalhador chegou à residência para recolher o lixo. A namorada já tinha tudo preparado para gravar o funcionário e mostrar a todos o quão bonito ele é. Ao perceber que estavam gravando, o jovem sorriu, acenou com a mão, cumprimentou e continuou com seu trabalho.

O vídeo acumula mais de 20 milhões de visualizações no TikTok e em outros sites

A descrição que Fattyma Arias colocou em sua conta pessoal do TikTok foi ‘Que me lleve el de la basura. Si tiene esposa, soy fan de su relación’. Além disso, ela usou a música ‘Bandido’ de Ana Bárbara, que foi adotada por vários usuários de redes sociais, que a incluem em seus vídeos quando ficam impressionados com a beleza de um homem ou mulher, como foi o caso da mulher da cidade de Monterrey, no México.

Até agora, a gravação dos acontecimentos acumula mais de 20 milhões de visualizações no TikTok, onde se podem ler comentários como “agora entendo quando minha avó me dizia, o caminhão de lixo vai te levar”, “se levantam esses latões de lixo, imaginem como nos carregariam”, “ótimo trabalho, meus respeitos para eles” ou “quem me dera que os que passam pela minha casa fossem assim”.