Árbitro da Copa América desmaia durante o jogo devido a insolação

O início da Copa América tem roubado os olhares de todo o mundo. Grandes jogos e emoções têm ecoado em todos os torcedores; no entanto, a isso também se somou um momento terrível de tensão em que o árbitro guatemalteco, Humberto Panjoj, desmaiou durante o jogo entre Peru e Canadá da segunda rodada da competição.

Foi exatamente no minuto 48 do jogo quando, após uma cobrança de falta, o goleiro canadense Maxime Crépeau foi flagrado correndo até o centro do campo para ajudar o árbitro, que, de repente, caiu no gramado por um possível golpe de calor devido às altas temperaturas no Children's Mercy Park em Kansas City.

É importante mencionar que imediatamente os serviços médicos correram para o local onde o árbitro estava deitado para ajudá-lo. Por outro lado, os jogadores em campo mostraram-se preocupados e com muita incerteza, a qual se dissipou minutos depois quando Panjoj conseguiu se levantar e caminhar em direção aos bancos.

Imediatamente, Escobar, que atua como árbitro central, encerrou a primeira parte para dar um descanso ao seu colega nos vestiários. Vale ressaltar que no momento em que esta partida está sendo disputada, a cidade de Kansas está sob uma temperatura superior a 37 graus, o que justifica o seu colapso no campo.

Nas redes sociais, muitos jornalistas e meios de comunicação têm mostrado sua preocupação diante do terrível evento, pois isso também poderia ter acontecido com um jogador ou fã presente no local. Na última atualização sobre o caso, ficou claro que o árbitro recuperou a consciência e está fora de perigo.