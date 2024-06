Por que ele fez isso? Homem come escorpião vivo e exibe no TikTok

TikTok tornou-se, em muito pouco tempo, em um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Dia após dia, milhões de pessoas acessam este site para ver as gravações que costumam alcançar um grande número de reproduções em poucas horas. Entre todas as publicações, nas últimas horas começou a se popularizar o vídeo que mostra como um sujeito comeu um escorpião vivo.

Nas imagens, com pouco mais de um minuto, vemos como o envolvido estava seguindo o animal e garantindo que não queria machucá-lo. Ao tê-lo perto, o artrópode tentou se defender e até usou seu ferrão para atacar o homem. Apesar do esforço, o escorpião foi capturado.

Depois de tê-lo em suas mãos, o envolvido pegou o escorpião e o mordeu várias vezes; alguns amigos ficaram surpresos e aplaudiram a coragem do sujeito. Por outro lado, alguns internautas condenaram o ato e afirmaram que essa não era a maneira correta de um animal morrer. O TikTok removeu a gravação, mas o internauta que divulgou o fato repostou o vídeo, que acumula um grande número de visualizações.

Quão perigoso é ser picado por um escorpião?

De acordo com a renomada revista National Geographic, “A espécie Tityus Serrulatus, conhecida como escorpião amarelo, é considerada a mais venenosa e provoca graves acidentes em humanos, de acordo com a Fiocruz. Pode medir até 7 centímetros de comprimento e seu corpo possui um tronco escuro, enquanto suas pernas, pedipalpos e cauda são de cor amarela”.

Para as pessoas que forem picadas por um desses animais, o portal citado recomenda que a vítima lave o local da picada com água e sabão, além de aplicar uma compressa morna antes de ir ao hospital. A dor é o sintoma principal e aparece poucos minutos após a picada, estando presente na maioria dos casos. Portanto, é aconselhável procurar aconselhamento médico. No atendimento hospitalar, a conduta dependerá das manifestações clínicas. O tratamento com soro antiofídico não é utilizado em todos os casos e nenhum tipo de tratamento domiciliar é recomendado.