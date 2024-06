Garotinho de 2 anos toca corações ao aprender libras para conversar com tia surda

Um garotinho de apenas 2 anos, Otávio Uchôa, deu uma lição prática de inclusão ao aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para poder conversar com sua tia surda, Missilene Uchôa. Segundo sua mãe, Edlene, o interesse de Otávio pela linguagem de sinais surgiu desde muito cedo, e desde então ele não parou de aprender e se desenvolver nessa forma de comunicação.

A mãe incentivou o aprendizado de Libras desde que ele era bem pequeno. Com apenas um ano e seis meses, ele aprendeu seu primeiro sinal e logo estava se comunicando fluentemente com a tia. Em um vídeo capturado pela família, é possível ver a interação entre eles, mostrando uma conexão emocionante e significativa.

A gravação mostra Otávio sentado em frente a uma mesa, “conversando” com sua tia por sinais. Missilene faz perguntas escritas em uma folha de papel e o menino responde prontamente com os sinais corretos, enquanto ela acena positivamente, confirmando as respostas do sobrinho. A habilidade e a confiança de Otávio na comunicação em Libras são impressionantes.

Nas redes sociais, o vídeo teve uma repercussão positiva, acumulando milhares de visualizações e muitos comentários elogiando a atitude do pequeno Otávio e a dedicação de sua mãe. “Quando posto, recebo uma chuva de mensagens. Muitas pessoas elogiando e vibrando com a fofura dele. O último vídeo então, nem se fala. Ele aprendendo com minha irmã é a coisa mais linda do mundo. Meu coração fica quentinho”, compartilhou Edlene.

A família, residente em São Francisco de Paula, uma pequena cidade a 165 quilômetros de Belo Horizonte, tem mostrado que a inclusão pode ser promovida em qualquer lugar, independentemente do tamanho da comunidade. Edlene, que trabalha em um salão de beleza, contou que se emocionou profundamente quando viu seu filho usar o primeiro sinal.

“Quando ele fez o primeiro sinal, eu estava no salão onde trabalho, não aguentei de emoção e chorei muito. Até hoje, quando vejo ele conversando com a ‘Mimi’, eu choro”, relatou a mãe, referindo-se à sua irmã Missilene. “É muito lindo.”

Otávio continua demonstrando um grande interesse por Libras, e isso enche sua mãe de orgulho. Ela se sente privilegiada por ter um filho que, desde tão jovem, entende a importância de se comunicar com deficientes auditivos.

Fonte: G1.